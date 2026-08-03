Homem de 22 anos baleado com quatro tiros na Amadora. Suspeito foi detido

Daniela Rodrigues
Há 1h e 12min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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O alegado autor dos disparos foi intercetado pela PSP e identificado pela vítima como sendo o responsável pelo ataque

Um homem, de 22 anos, foi baleado com quatro disparos de arma de fogo durante a madrugada desta segunda-feira, na Rua Bartolomeu Dias, na Amadora.

A vítima foi atingida nos glúteos e da coxa, recebeu assistência no local e foi transportada para o Hospital Fernando da Fonseca.

O alegado autor dos disparos foi intercetado pela PSP e identificado pela vítima como sendo o responsável pelo ataque. No entanto, quando foi abordado pelas autoridades, já não tinha consigo a arma utilizada no crime.

Horas mais tarde, a arma de fogo foi localizada no local dos factos e recolhida pela Polícia Judiciária, que assumiu a investigação por se tratar de um crime com utilização de arma de fogo.

As circunstâncias que estiveram na origem do tiroteio estão agora a ser apuradas pelas autoridades.

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Temas: Baleado Crime Amadora Arma de fogo Detido

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