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Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Daniela Rodrigues
Há 27 min
Ambulância do INEM (Getty)
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Circunstâncias do crime e a identidade do autor ou autores dos disparos são, para já, desconhecidas

Um jovem, com cerca de 20 anos, ficou gravemente ferido, depois de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo. A ocorrência teve lugar cerca das 12:00 deste domingo, na Amadora.

A vítima foi baleada na cabeça, tendo sido encontrada inconsciente no local pelos meios de socorro.

Após receber assistência no local, o jovem foi transportado em estado grave e inconsciente para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

As circunstâncias do crime e a identidade do autor ou autores dos disparos são, para já, desconhecidas. O caso já está a ser investigado pelas autoridades.

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Temas: Baleado Cabeça Amadora
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