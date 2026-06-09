Portugal gastou 2,3 milhões de euros por dia com baixas em 2025

Há 1h e 50min

REVISTA DE IMPRENSA | Mais de um milhão de portugueses estiveram de baixa em 2025

Houve mais trabalhadores a pedir baixa médica em 2025. Foram mais de um milhão, segundo o Jornal de Notícias desta terça-feira, 9 de junho. Em concreto, 1.048.599 tra­ba­lha­do­res.

A publicação nota que a Segurança Social gastou 2,3 milhões de euros por dia para pagar os processos concluídos. Ao todo, 854,6 milhões de euros. Em 2024, o custo tinha ficado nos 760,6 milhões de euros.

Os pedidos cresceram tanto em períodos de baixa curtos, até 30 dias, como nos longos. Ainda assim, são os segundos aqueles que representam a maior fatia dos gastos. As baixas superiores a um ano custaram 306,7 milhões de euros.

O cenário é explicado pelos espe­ci­a­lis­tas consultados pelo Jornal de Notícias com o aumento da idade da reforma e o tempo de espera de mar­ca­ção das pri­mei­ras con­sul­tas.