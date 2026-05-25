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Vai ao concerto de Bad Bunny? Isto é tudo o que precisa de saber

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 15min
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Horários, transportes, acessos, objetos proibidos. Prepare-se para o calor e ensaie as músicas para cantar com Bad Bunny

É um acontecimento. A digressão "Debí Tirar Mas Fotos", de Bad Bunny, chega esta semana a Lisboa. Se foi um dos 120 mil sortudos que conseguiu comprar bilhetes para os concertos de terça e quarta-feira no Estádio da Luz, isto é o que precisa saber:

Como estará o tempo

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas temperaturas máximas superiores a 30º C durante a tarde nos dois dias de concerto, com níveis elevados de radiação ultravioleta, mas à hora de início do espetáculo os termómetros deverão marcar temperaturas mais baixas.

Horários

A abertura de portas está marcada para as 17:00.

O espetáculo arranca às 20:00 com atuação de CHUWI.

Bad Bunny deverá entrar em palco às 21:00.

A organização aconselha os fãs a chegarem antecipadamente ao recinto, tendo em conta os tempos de espera e as filas para entrar no estádio.

É possível ir de carro?

A circulação de carros e o estacionamento nas redondezas estarão condicionados, pelo que é recomendado o uso de transportes públicos.

Benefícios exclusivos?
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E se vier de fora de Lisboa?

A CP terá um desconto especial de 30%, válido entre 25 e 28 de maio, mediante apresentação do bilhete para o concerto, nos comboios com destino a Lisboa.

Também há um preço especial de 3 euros, de ida e volta, para quem viajar nas linhas urbanas de Sintra e Azambuja.

Na madrugada de 27 para 28 de maio, haverá um comboio extraordinário a partir da estação de Santa Apolónia com destino a Porto-Campanhã, para o qual também é possível usufruir do desconto de 30%.

Outra alternativa para quem se desloca de fora da Área Metropolitana de Lisboa é comprar um bilhete para os autocarros da Rede Expressos. Há descontos de 20% sobre as viagens de ida e volta com origem ou destino nos terminais rodoviários da Gare do Oriente e Sete Rios.

A Flixbus anunciou também que irá reforçar a sua oferta de autocarros nestes dias.

Qual a melhor maneira de chegar ao estádio da Luz?

A melhor opção é ir de metro, utilizando a Linha Azul.

Se tiver bilhete para o relvado, Golden Circle ou piso 3 (portas 08, 13, 14, 22, 23 e 28), a estação de metro do Colégio Militar/Luz, perto do Centro Comercial Colombo, é a recomendada.

Benefícios exclusivos?
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Para os pisos 0 (portas 04, 10, 11, 17, 19 e 32) e 1 (portas 01, 06, 09, 12, 15 e 21)  é melhor sair na estação de Alto dos Moinhos.

No Colégio Militar param também várias carreiras de autocarro, incluindo 703, 729, 750, 764, 765, 767 e 799.

Atenção aos bilhetes

A promotora Live Nation deixa um aviso sobre os bilhetes digitais. “O teu bilhete é único, pessoal e intransmissível. Trá-lo sempre contigo durante toda a permanência no recinto”, diz, sublinhando que é importante que os espectadores tenham o telemóvel consigo e devidamente carregado.

O que não pode levar para o estádio?

Na lista dos objetos proibidos estão:

  • mochilas e malas maiores do que 40x20x20
  • máquinas fotográficas profissionais
  • tripés
  • equipamentos de gravação (tablets, gravadores, computadores, Gopros, etc)
  • ponteiros de laser
  • paus de selfie
  • substâncias ilícitas
  • bebidas alcoólicas, garrafas ou recipientes de vidro ou plástico rígido, latas e aerossóis
  • muletas (sem atestado médico)
  • guarda-chuvas ou sombrinhas
  • perfumes, desodorizantes e qualquer tipo de spray ou aerossol
  • fogo-de-artifício, very-light e qualquer tipo de explosivo
  • bicicletas, trotinetes, patins, skates, qualquer tipo de veículo elétrico
  • qualquer objeto que produza ruído (megafones, sirenes, cornetas, etc.)
  • tendas, cadeiras, mesas, geleiras, etc.
  • armas de qualquer tipo ou objetos que possam servir como tal
  • animais (exceto cãos-guia)
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É possível levar garrafas de água?

As garrafas de água estão na lista oficial dos objetos proibidos. Mas a Live Nation esxplica que os espectadores que levarem garrafas para o Estádio da Luz poderão, à entrada do recinto, verter a água para copos que estarão disponíveis no local. No interior, podem comprar garrafas de água nos diferentes bares. 

Pode-se levar comida?

Pode-se levar sandes ou peças de frutas para consumo próprio e embaladas em película aderente.

Quanto tempo vai durar o concerto?

O alinhamento pode variar de cidade para cidade, mas os concertos recentes da digressão apontam para cerca de 30 temas e uma duração próxima das duas horas e meia.

Alinhamento provável

LA MuDANZA
Callaíta
WELTiTA
TURiSTA
BAILE INoLVIDABLE
NUEVAYoL

VeLDÁ
Tití me preguntó
Si veo a tu mamá
VOY A LLeVARTE PA PR
Me porto bonito
Yo perreo sola
Efecto
Safaera
Diles
MONACO
Un ratito
CAFé CON RON
Rayo de Sol

Ojitos lindos
KLOuFRENS
La canción
DÁKITI
El apagón
DtMF
EoO

Haverá surpresas?

 A digressão tem incluído convidados e uma “canção exclusiva” ou adaptada à cidade onde Bad Bunny atua. 

Benefícios exclusivos?
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Por exemplo, no tema "Monaco", Bad Bunny canta: "Lo que tú haga' a mí no me impresiona, es como meter un gol después de Messi y Maradona". No Brasil, o cantor substituiu Messi por Pelé. 

Nos concertos de Barcelona, há poucos dias, Bad Bunny recebeu recebeu a cantora espanhola Bad Gyal, que participou na canção "Yo Perreo Sola" e interpretou em dueto com o artista porto-riquenho a sua "Da Me". No segundo dia foi a vez de o rapper Bryant Myers se juntar a Bad Bunny para apresentar os temas "Triste", "Seda" e "Pa Ti". Mas por ali passaram muitos outros convidados, entre os quais futebolistas como Lamine Yamal, Riqui Puig e Gerard Piqué.

Não sabemos o que acontecerá em Lisboa, mas estamos curiosos.

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Temas: Bad Bunny Concerto Estádio da Luz Digressão

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