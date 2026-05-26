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Seis detidos por especulação de venda de bilhetes para concertos de Bad Bunny em Lisboa

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 2min
Bad Bunny num concerto da digressão (GettyImages)
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ASAE apreendeu 14 bilhetes, no âmbito da ‘Operação Puerto Rico’, sobre a venda de bilhetes em plataformas digitais, designadamente redes sociais

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve seis pessoas por especulação de venda de bilhetes para os concertos do cantor porto-riquenho Bad Bunny, que atua esta terça e quarta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa.

Num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia as seis detenções, a ASAE refere também que instaurou seis processos-crime a apreendeu 14 bilhetes, no âmbito da ‘Operação Puerto Rico’, sobre a venda de bilhetes em plataformas digitais, designadamente redes sociais.

Na operação, foram detetados bilhetes a serem vendidos por valores “muito acima do seu valor facial, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre 120 e 410 euros por bilhete”.

Os seis detidos “foram sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), com notificação para comparência em tribunal”.

“Após comparência junto da Autoridade Judiciária, os arguidos foram sujeitos à medida de suspensão provisória dos processos, por períodos compreendidos entre cinco e seis meses, na condição de os arguidos procederem ao pagamento, a título de injunção, de valores que variam entre 400 e 1.000 euros ou execução de trabalho comunitário até 110 horas”, refere a ASAE.

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A ASAE alerta as pessoas para que não comprem bilhetes para espetáculos acima do preço oficial, lembrando que “a venda especulativa constitui um crime punível com pena de prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias”.

O músico porto-riquenho Bad Bunny dá hoje o primeiro de dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito da digressão mundial “Debí tirar más fotos”.

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Temas: Bad Bunny Concerto Estádio da Luz Bilhetes ASAE

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