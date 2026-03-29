Morreu James Tolkan, ator de “Top Gun” e “Regresso ao Futuro”

Tinha 94 anos
O ator James Tolkan, conhecido pelos papéis em Top Gun e "Regresso ao Futuro", morreu aos 94 anos, na quinta-feira, em Lake Placid, no estado de Nova Iorque, avança a Associated Press que cita o agente do ator.
Um obituário divulgado no site oficial de “Regresso ao Futuro” indica que Tolkan morreu de forma pacífica, não tendo sido revelada a causa.
No cinema, destacou-se como o rígido vice-diretor Gerald Strickland na saga “Back to the Future”, onde contracenou com Michael J. Fox, interpretando uma figura autoritária no fictício liceu de Hill Valley. Em “Top Gun”, deu vida ao comandante Tom “Stinger” Jardian, contracenando com Tom Cruise.
Nascido no Michigan, Tolkan serviu na Marinha durante a Guerra da Coreia antes de seguir carreira artística. Passou mais de duas décadas ligado ao teatro em Nova Iorque, integrando também o elenco original da peça “Glengarry Glen Ross”.
O ator deixa a mulher, Parmelee Welles, com quem esteve casado durante 54 anos.