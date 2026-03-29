Morreu James Tolkan, ator de “Top Gun” e “Regresso ao Futuro”

CNN Portugal , AM
Há 3h e 3min
James Tolkan (AP)

Tinha 94 anos

O ator James Tolkan, conhecido pelos papéis em Top Gun e "Regresso ao Futuro", morreu aos 94 anos, na quinta-feira, em Lake Placid, no estado de Nova Iorque, avança a Associated Press que cita o agente do ator.

Um obituário divulgado no site oficial de “Regresso ao Futuro” indica que Tolkan morreu de forma pacífica, não tendo sido revelada a causa.

No cinema, destacou-se como o rígido vice-diretor Gerald Strickland na saga “Back to the Future”, onde contracenou com Michael J. Fox, interpretando uma figura autoritária no fictício liceu de Hill Valley. Em “Top Gun”, deu vida ao comandante Tom “Stinger” Jardian, contracenando com Tom Cruise.

Nascido no Michigan, Tolkan serviu na Marinha durante a Guerra da Coreia antes de seguir carreira artística. Passou mais de duas décadas ligado ao teatro em Nova Iorque, integrando também o elenco original da peça “Glengarry Glen Ross”.

O ator deixa a mulher, Parmelee Welles, com quem esteve casado durante 54 anos.

Temas: Back to the future Morte James Tolkan

Artes

Proibição de livros de BD está a aumentar nos EUA: "Temos de lutar contra isto"

Hoje às 07:54

António Zambujo faz "Oração ao Tempo" em novo álbum que apresenta em abril nos coliseus

Ontem às 11:28

“A IA não consegue criar nada de novo ou real”, diz especialista na arte do Snoopy

Ontem às 09:23
Mais Artes

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

27 mar, 09:55

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

27 mar, 21:42

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Ontem às 09:00

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

27 mar, 10:56

A Suécia está a preparar-se para a verdadeira guerra: vencer no negócio da defesa

Ontem às 22:00

Violência doméstica: Homem morre em despiste após matar mulher em Castelo de Vide

Ontem às 17:46

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

27 mar, 13:45

Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

27 mar, 19:45

Desapareceram 414 mil chocolates destes

Ontem às 16:47

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Ontem às 19:41