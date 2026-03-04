Portugueses comem 16 quilos de bacalhau por ano

Há 2h e 0min

O Natal continua a ser a época mais forte para o consumo de bacalhau

Cada português come, em média, 16 quilogramas (kg) de bacalhau por ano e o Natal continua a ser a época mais forte, indicou o Conselho Norueguês dos Produtos do Mar (NSC), que enalteceu o amor do país a este peixe.

“Em Portugal, é impressionante. São 16 kg de bacalhau, [‘per capita’] por ano”, destacou a diretora do NSC em Portugal, Gudfina Traustadottir, que falava aos jornalistas em Ålesund, Noruega.

O Natal continua a ser a época mais forte para o consumo de bacalhau e o NSC perspetiva que, este ano, não será exceção.

Ainda assim, em 2025, as exportações de bacalhau salgado seco da Noruega para Portugal atingiram as 35.000 toneladas, uma diminuição de cerca de 1% face ao ano anterior.

Este ano é esperada uma nova quebra, face às recomendações do comité científico que acompanha os ‘stocks’ de bacalhau, que é formado por elementos da Noruega e da Rússia, que pescam no mesmo mar.

O NSC vai investir, este ano, em Portugal entre 700.000 e 800.000 euros, em linha com o valor aplicado no ano passado. Neste orçamento incluem-se, por exemplo, ações de promoção e campanhas publicitárias.

Este organismo trabalha em parceria com a indústria norueguesa para aumentar o valor dos produtos do mar, consolidar mercados e entrar em novas geografias.

O NSC é uma empresa pública, que tem sede em Tromsø, e que pertence à esfera do Ministério do Comércio, Indústria e Pescas da Noruega, estando representada em Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, China e Estados Unidos.