Este pequeno peixe antigo viveu sem ser detetado durante milhões de anos. Agora está em risco de extinção

Ao longo de um troço de 14 quilómetros de rio entre duas cascatas na floresta tropical australiana vive um pequeno peixe que está lá há milhões de anos, escondido entre as rochas ao longo da margem do rio durante o dia e emergindo à noite para se alimentar.

Este é o único lugar no mundo onde se encontra o único bacalhau tropical do planeta – um vestígio de tempos passados que se acredita ter se separado dos seus parentes mais próximos do sul há cerca de 25 a 30 milhões de anos.

Durante todo esse tempo, o pequeno bacalhau nadou sem ser detetado e descrito pela ciência moderna até 1993, quando dois investigadores – Mark Kennard e Brad Pusey – encontraram o peixe no rio Bloomfield, ao longo da parte norte da floresta tropical de Daintree, reconhecida pela UNESCO como a floresta tropical mais antiga do mundo e repleta de uma biodiversidade rica e única.

"É um peixe pequeno e bonito", disse Kennard, agora vice-diretor do Instituto Australiano de Rios da Universidade Griffith, que ainda trabalha com Pusey, investigador sénior da mesma universidade, há mais de 30 anos.

O bacalhau do rio Bloomfield não cresce mais do que 10 centímetros do focinho à cauda (Universidade Griffith)

Naquela época, Kennard e Pusey batizaram o peixe de Bloomfield River Cod (bacalhau do rio Bloomfield), com o nome científico Guyu wujalwujalensis, em homenagem ao nome aborígene para peixe e à comunidade Wujal Wujal, os proprietários tradicionais da terra. Ele também é conhecido como peixe-noturno tropical.

Mas essa espécie antiga, que cresce até apenas 10 centímetros, está agora ameaçada por predadores introduzidos e tempestades violentas produzidas pelo aquecimento global causado pelo homem.

O ciclone Jasper, um dos ciclones tropicais mais destrutivos da Austrália, devastou o habitat do bacalhau entre duas cascatas no Bloomfield há dois anos – derrubando árvores, inundando o rio e levando mais predadores introduzidos para o seu santuário.

Em outubro deste ano, Kennard e Pusey voltaram ao rio para avaliar os danos e contar os bacalhaus, na esperança de que fossem formalmente listados como ameaçados de extinção pelas leis de biodiversidade da Austrália, o que lhes daria mais proteção.

"Se perdermos isso, perderemos um representante de um período de evolução realmente complexo e longo", disse Pusey. "Seria uma tragédia... certamente uma tragédia pessoal."

Chegar ao rio Bloomfield leva pelo menos quatro horas por uma estrada interior a partir de Cairns, onde os turistas embarcam em barcos para visitar a Grande Barreira de Corais.

A rota mais longa, selvagem e pitoresca serpenteia pela costa, em estradas não pavimentadas que atravessam a "terra dos crocodilos", onde os gigantescos crocodilos de água salgada da Austrália dominam os cursos de água salgados e os crocodilos de água doce, menores, ocupam os rios e riachos.

Nesta época do ano, o verão aumenta o calor e a humidade, o vapor sobe das estradas após chuvas repentinas e o cheiro de suor misturado com protetor solar e repelente de insetos permanece no ar.

Kennard e Pusey estavam numa viagem de investigação para estudar as regiões tropicais húmidas de Queensland quando encontraram o peixe na década de 1990.

Inicialmente, não faziam ideia do que era. Mas, numa viagem de regresso alguns anos depois, encontraram informações suficientes para confirmar que se tratava de uma nova espécie.

"Quando se encontra uma nova espécie aqui, a diferença é quase sempre tão pequena que, na maioria das vezes, só quando se faz a análise genética é que se percebe: 'Ah, isso é uma nova espécie'. Mas esta era claramente nova, e é muito emocionante descobrir isso", disse Pusey.

O troço do rio que abriga o bacalhau de Bloomfield é inacessível para a maioria dos visitantes, mas não é remoto o suficiente para garantir a segurança do bacalhau.

A sua maior ameaça predatória é o Tully Grunter, um peixe nativo australiano maior, com até 35 centímetros de comprimento, que os cientistas acreditam ter sido introduzido no rio por pescadores recreativos que queriam uma captura decente.

O grunter agora compete com o bacalhau de Bloomfield por comida e pode comer os seus ovos e filhotes.

"Houve uma explosão na sua população nos últimos cinco a dez anos, e é por isso que estamos tão preocupados. Eles espalharam-se por quase toda a parte superior da bacia hidrográfica, onde a população de bacalhau está", disse Kennard.

Em partes do rio onde não há Tully Grunters, o bacalhau podia ser visto da margem do rio, nadando abertamente, aparentemente sem medo, disse. Mas em locais habitados por grunters, os investigadores encontraram o bacalhau escondido atrás de rochas.

Junto com os grunters, os investigadores encontraram peixes-gato-de-cauda-de-enguia, nativos de rios mais ao sul, e guppies que vêm da América Central, sugerindo que animais de estimação foram soltos e, desde então, começaram a reproduzir-se.

Mas foi o impacto do ciclone Jasper que eles estavam mais interessados em avaliar em sua viagem mais recente.

“Ainda é possível ver as marcas na paisagem”, disse Kennard. “Dizem que foi um dos eventos climáticos mais intensos já registados na história da Austrália.”

O ciclone Jasper tinha enfraquecido quando atingiu a costa em dezembro de 2023, mas permaneceu sobre a Península de Cape York durante vários dias, provocando chuvas torrenciais em terras já saturadas.

Cerca de 975 milímetros de chuva caíram em alguns locais num único dia – o maior total em 24 horas já medido com fiabilidade na Austrália.

Choveu tanto que o rio Bloomfield se transformou numa torrente violenta.

Investigadores examinam a água em busca de pistas sobre o que o peixe come (Universidade Griffith)

Em 1993, as técnicas de investigação eram mais rudimentares (Universidade Griffith)

"Normalmente, o que acontece em rios florestados como este é que as árvores caem no rio e proporcionam habitat para peixes e outros animais que vivem no rio", disse Kennard.

"Mas grande parte disso foi arrancado e levado pela corrente rio abaixo."

Os cientistas temiam que alguns peixes pequenos também tivessem sido levados pela corrente – rio abaixo, para o caminho de outros peixes predadores, como o barramundi e o mangrove jack, ou para um estuário salgado onde talvez não sobrevivessem.

Muita coisa mudou nas três décadas desde que Kennard e Pusey descobriram o peixe pela primeira vez.

Naquela época, eles eram uma equipa de dois num veículo, sem sequer um telemóvel para comunicar a sua localização. "Provavelmente tivemos sorte de não nos perdermos, morrermos ou ficarmos atolados", disse Kennard.

Agora, drones mapeiam o rio e a vegetação a partir do ar, e amostras de ADN ambiental indicam a presença de criaturas na água, sem que seja necessário capturá-las.

O financiamento do Programa Nacional de Ciência Ambiental ampliou a equipa para incluir cientistas da Universidade James Cook e do grupo de gestão de recursos naturais Terrain NRM, que conhecem essa paisagem acidentada melhor do que a maioria.

Mais significativamente, os cientistas têm trabalhado em estreita colaboração com os Jabalbina Yalanji Indigenous Rangers, que gerem a terra e estão a aprender mais sobre o bacalhau.

Bobby Kulka, um proprietário tradicional do Eastern Kuku Yalanji, disse que as histórias transmitidas pelos seus antepassados não incluíam qualquer menção ao misterioso peixe.

"É bom saber que eles estão aqui. Eu nunca soube que eles estavam aqui antes. Nunca ouvi nenhuma história sobre eles", referiu.

Os aborígenes locais estão a ser treinados para ajudar a monitorizar os peixes, para que, quando os cientistas partirem, o seu trabalho ajude a preencher as lacunas sobre o bacalhau de Bloomfield.

Algumas partes do rio Bloomfield são inacessíveis de carro (Universidade Griffith)

Sabe-se tão pouco sobre como o peixe se reproduz que ninguém conseguiu criá-los em cativeiro.

Uma opção para salvar a espécie pode ser iniciar um programa de reprodução em cativeiro, caso eles se extingam na natureza.

Outra solução potencial é tentar estabelecer outras populações em bacias hidrográficas próximas, onde espécies introduzidas não são uma ameaça.

Mas encontrar essas bacias hidrográficas protegidas pode ser difícil, dada a densa floresta que circunda o rio e a disseminação de espécies invasoras.

A introdução de populações noutros locais também é repleta de riscos. Será que elas perturbarão o equilíbrio natural? Ou criarão consequências indesejadas para outras espécies que vivem lá?

Limpar o rio de espécies introduzidas não é uma opção, disse Kennard.

"Poderíamos potencialmente remover uma população isolada. Mas quando elas estão num rio grande como este, e tudo está conectado, é impossível", disse Kennard.

Os cientistas recolhem amostras vivas do bacalhau, que medem para criar registos (Universidade Griffith)

O bacalhau de Bloomfield está listado como "vulnerável" na Lista Vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, mas isso foi antes do ciclone Jasper e antes de os investigadores descobrirem peixes não nativos na bacia hidrográfica.

Neste momento, a ênfase está em reunir dados suficientes para nomear o peixe para proteção legal.

A inclusão na lista aumentaria a sua visibilidade e criaria novas oportunidades para salvar um dos peixes mais raros da Austrália, que, segundo Kennard, pode ser extinto dentro de 10 a 20 anos.

“Acho que ele corre um risco real de extinção”, disse Kennard. “Isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui.”