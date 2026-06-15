Bombardeiro estratégico dos EUA despenha-se minutos depois de descolar da Califórnia

Há 50 min

EM ATUALIZAÇÃO

Um avião B-52 Stratofortress despenhou-se pouco depois de descolar de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos na Califórnia.

De acordo com o comunicado emitido pela base, as equipas de emergência estão no local a avaliar a situação.

Não há, para já, indicações sobre quantas pessoas seguiam no avião ou em relação a eventuais vítimas.

“A situação está em curso”, pode ler-se no comunicado.

O B-52 Stratofortress é um avião bombardeiro estratégico capaz de viajar por longas horas, tendo sido utilizado na guerra do Irão, por exemplo.

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