Médico reformado detido por abuso sexual dos netos de 7 e 5 anos. É suspeito de dezenas de crimes

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Homem de 68 anos está indiciado por 38 crimes de abuso sexual de crianças agravados. Ficou em prisão domiciliária com vigilância eletrónica

Um homem de 68 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por estar fortemente indiciado da prática de 38 crimes de abuso sexual de crianças agravados contra dois dos seus netos, de 7 e 5 anos, na Amadora.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ revela que os factos em investigação terão ocorrido entre agosto de 2025 e maio de 2026, na residência das vítimas, e foram denunciados pelo pai das crianças no início deste mês, depois de os menores lhe terem contado os alegados abusos.

O suspeito é médico reformado e, de acordo com a PJ, desempenhava um "papel preponderante" no apoio à filha, recentemente divorciada, que tem três filhos a cargo em regime de guarda partilhada.

Sempre que a mulher precisava de se ausentar por motivos profissionais, os filhos ficavam aos cuidados dos avós maternos. Foi nesse contexto que, segundo a investigação, o homem terá aproveitado a "relação de confiança" e o "acesso facilitado aos netos" para cometer os abusos, "de forma reiterada".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica. ‎