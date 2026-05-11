Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Chuva, trovoada e granizo colocam 11 distritos sob aviso amarelo

Agência Lusa , TFR
Há 21 min
Mau tempo (EPA)

IPMA prevê para para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e ser ocasionalmente sob a forma de granizo

Onze distritos de Portugal vão estar a partir das 12:00 desta segunda-feira sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, podendo ocasionalmente ser de granizo.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estarão com aviso até às 21:00 de hoje, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e ser ocasionalmente sob a forma de granizo, sendo mais intensos e frequentes no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental até ao meio da manhã e nas terras altas até ao final da tarde e pequena subida da temperatura mínima, em especial no Norte e Centro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 22 (em Santarém).

Temas: Aviso amarelo Chuva Meteorologia Tempo IPMA

Relacionados

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Chuva, trovoada e granizo colocam 11 distritos sob aviso amarelo

Há 21 min

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

9 mai, 16:52

IPMA eleva para 16 os distritos sob aviso amarelo devido à chuva

9 mai, 14:06

Prepare o guarda-chuva: fim de semana de chuva, trovoada e vento forte em catorze distritos

9 mai, 09:12
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Ontem às 09:00

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

Ontem às 22:00

“Trump é um psicopata, narcisista impulsivo, estúpido e ignorante. O Irão pode ser o seu túmulo”

Ontem às 08:00

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

9 mai, 16:52

Conheça a Pompeia moderna enterrada sob toneladas de betão

Ontem às 12:00

É a primeira descoberta deste género: múmia egípcia desenterrada com texto literário no abdómen

Ontem às 15:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Há 3h e 49min

Mexer na idade de reforma? É preciso olhar para a sustentabilidade da Segurança Social e para a qualidade de vida após a aposentação

Ontem às 18:00

França confirma o primeiro caso de hantavírus no país

Há 2h e 39min

Substância química usada em brinquedos associada a milhões de partos prematuros e milhares de mortes infantis

9 mai, 11:00

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

Atravessou o país para um encontro às cegas. Depois apaixonou-se pela hospedeira do voo que apanhou

9 mai, 09:00