MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Onze mortos em queda de avioneta em França

Agência Lusa , MM
Há 1h e 30min
França
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A bordo seguiam o piloto da aeronave turística e 10 pessoas que iriam saltar de paraquedas e não há sobreviventes

Onze pessoas morreram este domingo durante a queda da aeronave em que viajavam para fazer paraquedismo nos arredores da cidade de Nancy, no Este de França, anunciaram as autoridades.

Segundo a imprensa francesa local, a bordo seguiam o piloto da aeronave turística e 10 pessoas que iriam saltar de paraquedas e não há sobreviventes.

Na sua página na rede social Facebook, o departamento (autarquia) de Meurthe-et-Moselle informou que o avião descolou do aeródromo de Nancy-Essey e despenhou-se na comuna de Tomblaine, em Meurthe-et-Moselle, nos arredores de Nancy.

O departamento de Meurthe-et-Moselle informou ainda que foi ativado um centro operacional com a presença de todos os serviços, a fim de assegurar o acompanhamento em tempo real do acontecimento, encontrando-se no local o prefeito (autarca), Yves Séguy.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Avioneta França
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Temperaturas acima dos 35ºC previstas hoje para mais de 190 milhões de pessoas na Europa

Há 1h e 21min

Fortes trovoadas na Bélgica causaram um morto

Há 1h e 26min

Onze mortos em queda de avioneta em França

Há 1h e 30min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Zelensky diz que a Ucrânia atingiu duas refinarias de petróleo na Rússia

Há 3h e 59min
Mais Europa

Mais Lidas

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Hoje às 03:59

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:32

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

26 jun, 07:28

Agora podemos dizer: Portugal já está apurado para os 16 avos de final

Ontem às 03:49

Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Hoje às 03:08

Ou Portugal tem medo de Carlos Queiroz ou prefere a Espanha à Argentina

Hoje às 02:28

A libertação dos rios: porque é que há várias países a destruir centenas de barragens

Ontem às 09:00

"Foi muito forte e durou bastante tempo": sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

Ontem às 16:34

Forças russas estão a usar tática da II Guerra Mundial para atravessar rios

26 jun, 16:32

Cortes de energia, escassez de combustível e cancelamento dos acampamentos de verão: como os ataques da Ucrânia estão a transformar a Crimeia numa "espécie de apocalipse"

26 jun, 09:00