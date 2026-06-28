Onze mortos em queda de avioneta em França

Há 1h e 30min

A bordo seguiam o piloto da aeronave turística e 10 pessoas que iriam saltar de paraquedas e não há sobreviventes

Onze pessoas morreram este domingo durante a queda da aeronave em que viajavam para fazer paraquedismo nos arredores da cidade de Nancy, no Este de França, anunciaram as autoridades.

Segundo a imprensa francesa local, a bordo seguiam o piloto da aeronave turística e 10 pessoas que iriam saltar de paraquedas e não há sobreviventes.

Na sua página na rede social Facebook, o departamento (autarquia) de Meurthe-et-Moselle informou que o avião descolou do aeródromo de Nancy-Essey e despenhou-se na comuna de Tomblaine, em Meurthe-et-Moselle, nos arredores de Nancy.

O departamento de Meurthe-et-Moselle informou ainda que foi ativado um centro operacional com a presença de todos os serviços, a fim de assegurar o acompanhamento em tempo real do acontecimento, encontrando-se no local o prefeito (autarca), Yves Séguy.