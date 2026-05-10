Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Aviões começam a repatriar passageiros de navio com surto de hantavírus a partir das Canárias

Agência Lusa
Há 1h e 2min
Cruzeiro com surto de hantavírus chega a Tenerife após três mortes

O próximo grupo que vai ser desembarcado são quatro canadianos e ainda hoje, ao longo da tarde, serão retirados do barco e repatriados os nacionais do Reino Unido (22 pessoas), da Turquia (3), da Irlanda (1), dos Estados Unidos (17) e um grupo de 26 passageiros e tripulantes oriundos de diversos países

O primeiro avião com pessoas do navio do surto de hantavírus saiu já das Canárias para Madrid e ao longo da tarde sairão vários voos de repatriamento, disse o Governo de Espanha.

As primeiras pessoas a serem retiradas do cruzeiro "MV Hondius" hoje, por volta das 09:30 (mesma hora em Lisboa), no porto de Granadilla, em Tenerife, foram as que têm nacionalidade espanhola, 13 passageiros e um membro da tripulação.

Esse grupo está já a caminho de um hospital militar em Madrid, num avião que saiu do aeroporto Tenerife Sul poucos minutos antes das 12:00 (hora local e em Lisboa), confirmou a ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, em declarações a jornalistas no porto de Granadilla.

Estão também já no aeroporto, prontos para sair num avião enviado por França, os cinco nacionais deste país que estavam no cruzeiro, disse a ministra.

O próximo grupo que vai ser desembarcado são quatro canadianos e ainda hoje, ao longo da tarde, serão retirados do barco e repatriados os nacionais do Reino Unido (22 pessoas), da Turquia (3), da Irlanda (1), dos Estados Unidos (17) e um grupo de 26 passageiros e tripulantes oriundos de diversos países que vão ser transportados pelos Países Baixos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A operação de desembarque está a decorrer "com toda a normalidade e com todas as medidas de segurança", disse Mónica García, que confirmou que todas as 147 pessoas que estavam no barco à chegada às Canárias hoje de manhã estão sem sintomas de doença.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que está também no porto de Grandiilla, agradeceu a boa coordenação da operação, que envolve também a União Europeia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus reiterou a mensagem de que o hantavírus é um vírus conhecido da ciência e analisado há anos pelos peritos e que este surto representa um risco baixo.

A operação que está a decorrer nas Canárias deverá prolongar-se até segunda-feira à tarde, quando está prevista a saída do último avião de repatriamento, que terá como destino a Austrália e vai levar seis pessoas de diferentes nacionalidades.

Antes, durante a manhã de segunda-feira, o navio, que tem bandeira neerlandesa, será reabastecido, também no porto de Granadilla, para poder seguir viagem até aos Países Baixos logo que terminarem os desembarques.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O navio, que esteve de quarentena em Cabo Verde, chegou hoje de madrugada às Canárias e está ancorado no porto de Granadilla, havendo 147 pessoas a bordo, entre passageiros, tripulantes e pessoal médico da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), segundo a empresa Oceandrive, a dona do cruzeiro.

O que está previsto é que desembarquem no arquipélago espanhol mais de 100 pessoas, que serão repatriadas em aviões de vários países e da União Europeia (UE).

Deverão manter-se no barco pelo menos 30 membros da tripulação.

O desembarque e repatriamento das pessoas a bordo faz-se em zonas isoladas do porto industrial de Granadilla e do aeroporto Tenerife Sul, sem qualquer contacto com a população local.

Está também isolado o percurso de cerca de 10 quilómetros entre o porto e o aeroporto.

O transporte neste percurso é feito em veículos militares.

Os tripulantes e passageiros só saem do barco quando o avião que os vai repatriar está já preparado para descolar e são levados diretamente à pista do aeroporto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A OMS confirmou até agora seis casos de oito suspeitos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram neste barco. Três pessoas morreram e nenhum dos doentes ou suspeitos de estarem infetados estão já a bordo.

O barco viajava desde a Argentina até Cabo Verde, pelo Atlântico Sul, e suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana.

O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Temas: Aviões Passageiros Surto Hantavírus Canárias
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Aviões começam a repatriar passageiros de navio com surto de hantavírus a partir das Canárias

Há 1h e 2min
01:45

"Nunca pensei vir a assistir a atos desta violência medieval" na PSP

Ontem às 23:00

Rali de Portugal: Federação Internacional multa ACP em 15 mil euros

Ontem às 21:15

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Ontem às 19:56
Mais País

Mais Lidas

Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Hoje às 09:00

Atravessou o país para um encontro às cegas. Depois apaixonou-se pela hospedeira do voo que apanhou

Ontem às 09:00

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

Ontem às 16:52

“Trump é um psicopata, narcisista impulsivo, estúpido e ignorante. O Irão pode ser o seu túmulo”

Hoje às 08:00

Substância química usada em brinquedos associada a milhões de partos prematuros e milhares de mortes infantis

Ontem às 11:00

Saltou a vedação: recluso fugiu da cadeia de Ponta Delgada - mas já foi apanhado

Ontem às 18:13

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Ontem às 19:56

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

"Penso que o conflito na Ucrânia está a chegar ao fim". Mas Putin afasta Trump do processo de paz

Ontem às 19:42

Jovem de 14 anos desaparecida em Mafra encontrada pela GNR

Ontem às 12:35

"Não vou gastar o meu dinheiro". Nesta zona turística dos EUA ninguém gosta de Trump

Ontem às 16:00

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

7 mai, 14:25