Avião não tripulado chinês HH-200 completa voo inaugural

Agência Lusa , AM
Há 1h e 52min
HH-200

Aeronave dispõe de uma capacidade de carga padrão de 12 metros cúbicos, expansível até 18, e uma carga útil máxima de 1,5 toneladas

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O avião não tripulado comercial HH-200, desenvolvido pela estatal chinesa Aviation Industry Corporation of China (AVIC), realizou esta quarta-feira o voo inaugural, assinalando um marco no desenvolvimento de equipamentos de transporte autónomos de grande escala.

A aeronave voou de forma estável durante a manhã, com todos os sistemas a funcionar corretamente e a cumprir sem problemas os objetivos de voo previstos, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Construído de acordo com padrões da aviação civil, o HH-200 está equipado com capacidades de voo autónomo totalmente inteligente e sistemas de prevenção de obstáculos baseados em inteligência artificial.

O aparelho, que completou o primeiro voo na base do Centro de Ensaios de Voo de Aeronaves Civis da AVIC, na cidade de Weinan, província de Shaanxi (norte da China), incorpora um design estrutural inovador e um uso extensivo de materiais compósitos, permitindo reduzir o peso em 20% e diminuir os custos operacionais.

A aeronave dispõe de uma capacidade de carga padrão de 12 metros cúbicos, expansível até 18, e uma carga útil máxima de 1,5 toneladas.

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O HH-200 atinge uma velocidade de cruzeiro até 310 quilómetros por hora, tem uma autonomia máxima de 2.360 quilómetros e uma vida útil estimada em 50.000 horas de voo ou 15.000 descolagens e aterragens.

Em termos operacionais, a Xinhua destacou a “elevada capacidade de adaptação ambiental”, incluindo descolagem e aterragem em pistas curtas de 500 metros e a altitudes superiores a 4.200 metros, bem como resistência a temperaturas extremas entre -40°C e 50°C, o que permite ultrapassar desafios logísticos em zonas montanhosas, insulares, nevadas e de grande altitude.

Está previsto que o HH-200 opere sobretudo em rotas de carga fronteiriças, costeiras e transfronteiriças, na logística de pequenas encomendas ponto a ponto no interior, no transporte entre ilhas no Sudeste Asiático e em redes de carga aérea dos países envolvidos na iniciativa chinesa Faixa e Rota.

No futuro, o aparelho poderá ser rapidamente adaptado a múltiplas missões, incluindo operações de resgate de emergência, combate a incêndios florestais, modificação meteorológica, deteção remota aérea e proteção de culturas agrícolas e florestais.

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