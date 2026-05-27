Dois passageiros sofrem ferimentos após "turbulência forte" em voo da TAP

Há 1h e 18min

Os dois passageiros foram assistidos à chegada ao Aeroporto de Lisboa

Dois passageiros de um voo da TAP que fazia a ligação entre Bruxelas e Lisboa ficaram feridos na sequência de um episódio de turbulência forte, avançou o comandante José Correia Guedes na antena da CNN Portugal.

Os dois passageiros foram assistidos à chegada ao Aeroporto de Lisboa, devido “a ferimentos provocados por turbulência forte não prevista durante o voo”.

O voo TP643, que fez a ligação entre Bruxelas e Lisboa, aterrou no Aeroporto de Lisboa pelas 17:30, de acordo com o ‘site’ de rastreamento de voos Flight Radar.

Ambas as vítimas ficaram bem, mas tiveram de ser assistidas a um golpe na cabeça num caso e a um pequeno corte no outro, tendo sido transportados para um hospital de Lisboa.