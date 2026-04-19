Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

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Comandante decidiu interromper a viagem e divergiu para o aeroporto de Orly

Um avião da TAP aterrou de emergência este domingo no aeroporto de Orly, em Paris, devido a um episódio de fumes na cabine.

A aeronave tinha descolado do aeroporto de Lisboa às 18:34 em direção a Frankfurt, na Alemanha.

Duas horas horas depois, às 20:23, quando sobrevoava a capital francesa, a tripulação declarou emergência devido ao registo de fumes no interior do avião

O comandante decidiu interromper a viagem e divergiu para o aeroporto de Orly, em Paris, onde aterrou às 20:44.

A aeronave, um Airbus A321 com sete anos de idade, encontra-se neste momento parada no aeroporto francês.

Na aviação, o termo “fumes” refere-se à presença de gases ou vapores contaminados dentro da cabine da aeronave.

Podem ter origem nos motores do avião ou no sistema hidráulico. Afetam passageiros e tripulação, com sintomas como dores de cabeça, tonturas, irritação nos olhos ou garganta e náuseas.

Nos últimos tempos, têm-se multiplicado episódios desta natureza, sobretudo em aeronaves Airbus de última geração.

A CNN Portugal já pediu mais esclarecimento à TAP e aguarda uma resposta.