"Usem sempre o cinto de segurança": homem que foi sugado durante voo da Ryanair teve a cabeça e o braço direito fora do avião quase dois minutos

Há 2h e 2min

Empresário sérvio diz que foi salvo pelos passageiros e que a tripulação estava em estado de choque

Seguia no lugar 11F, junto à janela, de um Boeing 737 da Ryanair quando, inesperadamente, foi parcialmente sugado para o exterior da avião. A história de Ljubisa Karović, empresário sérvio de 61 anos, correu mundo nesse mesmo dia, depois de sobreviver ao acidente ocorrido durante um voo entre Grécia e Alemanha.

Onze dias depois, enquanto continua a recuperar, admite que ainda revive aqueles instantes de terror. O incidente, que permanece sob investigação, aconteceu quando o vidro da janela se partiu em pleno voo.

“A explosão é o que me lembro”, confessou ao The Guardian.

A Ryanair passenger recounted the terrifying moments after a window dislodged during flight, leaving him partially outside the aircraft.



Ljubisa Karović said the only thing he clearly remembers is an explosion before chaos erupted on the flight from Thessaloniki to Memmingen.… pic.twitter.com/w0HrhxgguY — Safari Reports (@Safari_Reports1) July 22, 2026

Karović contou que estava a dormir quando, de forma repentina, foi acordado por um estrondo. O impacto da janela a partir-se foi seguido por momentos de pânico que diz nunca conseguir esquecer. “É o barulho antes do caos, o som que continua presente sempre que fecho os olhos para dormir”, descreveu.

Apesar das dores persistentes e das queimaduras e hematomas visíveis no braço, peito e axila, considera que sobreviveu por milagre e acredita que o cinto de segurança pode ter sido decisivo para impedir que fosse completamente projetado para o exterior da aeronave.

A entrevista ao The Guardian acontece poucos dias depois de o empresário ter recebido alta hospitalar.

Segundo explicou, Karović ficou com a cabeça e o braço direito fora da aeronave, a cerca de 15 mil metros de altitude e quando o avião seguia a mais de 600 quilómetros por hora. O homem perdeu imediatamente os sentidos e, de acordo com o seu advogado, “olhou para a morte e voltou”.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.

According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

A mulher da vítima, Svetlana, seguia três filas atrás e recorda bem o desespero vivido dentro da cabina. Ao The Guardian contou que foram os próprios passageiros que ajudaram o marido, destacando a atuação de um homem que tentou puxá-lo para o interior do avião e, mais tarde, bloqueou a abertura da janela com uma mala. Os momentos em que Karović permaneceu parcialmente fora do avião terão durado entre um minuto e meio e dois minutos.

A vítima revelou ainda que perdeu os sentidos várias vezes e que chegou a apresentar o rosto deformado devido à diferença de pressão.

Entretanto, a Ryanair rejeitou as críticas dirigidas à atuação da tripulação e garantiu que os assistentes de bordo cumpriram todos os procedimentos de segurança, prestando assistência ao passageiro logo que atingiram uma altitude segura.

O advogado, porém, contesta essa versão e afirma que a ajuda decisiva partiu dos passageiros, alegando que os elementos da tripulação estavam em estado de choque.

Karović, que durante anos viajou frequentemente de avião devido ao seu negócio de fabrico e exportação de alumínio, admite que dificilmente voltará a voar. Enquanto recupera e aguarda para saber se terá de ser submetido a uma cirurgia, deixa apenas um conselho. “Usem sempre o cinto de segurança. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei.”