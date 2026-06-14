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Queda de avião que transportava paraquedistas faz 12 mortos no Missouri

CNN Portugal , HCL
Há 1h e 40min
Paraquedas - Parapente (arquivo)
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Avião perdeu altitude após levantar voo, fez uma curva brusca à esquerda e despenhou-se a cerca de 275 metros da pista, acabando envolvido em chamas.

Onze paraquedistas e um piloto morreram este domingo na sequência da queda de um avião nas proximidades de um aeroporto em Butler, no estado norte-americano do Missouri, segundo as autoridades.

O acidente ocorreu junto ao Aeroporto Memorial de Butler, informou a Polícia Rodoviária do Missouri numa publicação na rede social X.

A aeronave tinha acabado de descolar cerca das 11h20 locais, mas não conseguiu ganhar altitude visual, efetuou uma curva brusca à esquerda e despenhou-se a cerca de 275 metros da pista, explicou Dennis Jacobs, diretor interino do aeroporto e responsável pela proteção civil do condado de Bates, à CNN.

Segundo Jacobs, tratava-se de um avião monomotor turboélice operado pela empresa Skydive Kansas City.

A aeronave transportava pessoas que se preparavam para realizar saltos de paraquedas quando os serviços de emergência receberam um alerta de que um avião tinha caído e estava envolvido em chamas, afirmou o sargento Justin Ewing, da Polícia Rodoviária do Missouri, à Associated Press.

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"Despenhou-se num campo adjacente ao aeroporto, mas creio que as autoridades estão a encerrar a estrada próxima apenas por precaução", disse Ewing à agência noticiosa.

O acidente será investigado pelo National Transportation Safety Board (NTSB), a entidade norte-americana responsável pela investigação de acidentes nos transportes.

As vítimas ainda não foram identificadas, uma vez que os familiares ainda não foram oficialmente notificados, acrescentou Ewing.

"É horrível", lamentou Jacobs sobre o acidente.

No local encontram-se também elementos do Departamento de Polícia de Butler e do Gabinete do Xerife do Condado de Bates.

Butler situa-se cerca de 105 quilómetros a sul de Kansas City.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente.

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