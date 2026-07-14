Este piloto estava tão aborrecido em pleno voo que decidiu dizê-lo de forma original

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Mensagem escrita de forma habilidosa ficou visível através do Flightradar24

Um piloto de avião utilizou um voo de teste de duas horas para escrever uma mensagem maliciosa no céu, formando as palavras "'i'm bored" ("estou aborrecido" em português) enquanto sobrevoava o Reino Unido.

Enquanto alguns demonstram o seu tédio rabiscando num papel ou mexendo no telemóvel, este piloto levou a sua mensagem a novas alturas - aproximadamente 335 metros.

O site de seguimento de voos Flightradar24 captou a mensagem, criada durante um voo na manhã de sábado, hora local.

Os dados de seguimento mostram que o avião da Ravenair partiu de Liverpool, na costa noroeste de Inglaterra, numa viagem de duas horas, sobrevoando cidades vizinhas no norte da península de Wirral e em Cheshire, antes de atravessar para o norte do País de Gales.

Durante cerca de 20 minutos, o piloto teceu a sua confissão atrevida em espirais nítidas sobre o estuário do rio Dee, deixando uma assinatura inconfundível no céu.

O Piper Tomahawk tinha sido levado para um voo de teste por um instrutor de voo na casa dos 20 anos, após a substituição de uma peça na aeronave, informou a companhia aérea.

"Acho que o piloto estava simplesmente aborrecido, uma vez que era apenas um voo de teste", disse o responsável de operações Wayne Barrett à BBC. "Mas, diga-se, foi uma pilotagem bastante hábil."

Barrett explicou que o cilindro da aeronave, um mecanismo crucial onde o combustível é queimado para gerar energia, tinha sido substituído e necessitava de um teste para garantir a segurança da aeronave para utilização futura.

A aeronave provou estar apta para a operação, disse Barrett, que brincou com a situação ao dizer que a proeza do piloto foi impressionante para alguém que afirmava estar cansado da tarefa.

"Ele estava um pouco aborrecido, mas provavelmente teve de se concentrar bastante no final para escrever as palavras, por isso provavelmente estava tudo menos aborrecido", disse Barrett.

Mas o piloto brincalhão escapará a uma reprimenda, acrescentou Barrett. "A aeronave já está de volta ao hangar em segurança e o piloto está de folga". A CNN contactou a Ravenair para obter um posicionamento.

Esta não é a primeira vez que um piloto se desvia da rota para enviar uma mensagem.

Em 2020, precisamente quando a pandemia do coronavírus obrigou a que os confinamentos e os alertas de segurança se espalhassem pelo mundo, um piloto na Áustria levantou voo para ilustrar uma mensagem vital: “Fique em casa”.

O lembrete foi também registado pelo Flightradar24 e ocorreu durante um voo de 24 minutos a sul da capital do país, Viena.