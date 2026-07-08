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Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 17min
Foto de arquivo de um Boeing 737. Dmitry Potashkin/Getty Images
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Controladores aéreos paquistaneses tentaram orientar a tripulação, mas, cerca de três minutos depois, o radar mostrou uma rápida perda de altitude e as comunicações foram interrompidas

Um avião de carga Boeing 737 do Paquistão desapareceu na noite de terça-feira, depois de perder contacto com o controlo de tráfego aéreo quando seguia para Karachi. A bordo seguiam cinco tripulantes.

Segundo as autoridades de aviação paquistanesas, citadas pelo The Guardian, a aeronave comunicou uma falha no sistema de navegação pouco antes de deixar de responder.

De acordo com os primeiros dados de voo, o aparelho, operado pela K2 Airways e proveniente de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, poderá ter caído no mar a sudoeste de Karachi. A informação, feita a partir de dados do serviço de monitorização Flightradar24, indica que o avião registou sucessivas variações bruscas de altitude antes de iniciar uma descida acentuada.

A Autoridade Aeroportuária do Paquistão adiantou que o problema foi comunicado às 21:18 locais, 17:18 em Lisboa, quando a aeronave se dirigia para Karachi. Os controladores aéreos tentaram orientar a tripulação, mas, cerca de três minutos depois, o radar mostrou uma rápida perda de altitude e as comunicações foram interrompidas. Na altura, o avião encontrava-se a cerca de 287 quilómetros a oeste de Karachi.

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Os dados do Flightradar24 mostram que a aeronave perdeu cerca de 5.000 pés (aproximadamente 1500 metros) em menos de um minuto, voltou depois a ganhar aproximadamente 6.000 pés (1800 metros) em apenas 30 segundos e, em seguida, iniciou uma descida a partir dos 36.550 pés (mais de 11.000 metros).

Entretanto, as autoridades paquistanesas lançaram uma operação conjunta de busca e salvamento no mar para localizar a aeronave. A K2 Airways informou que está a colaborar com a Autoridade da Aviação Civil do Paquistão e restantes entidades envolvidas, afirmando que continua a rezar "pela segurança" dos seus colaboradores.

O avião desaparecido integra a família Boeing 737, mas pertence a uma geração duas versões anterior ao 737 MAX. Era o único aparelho da frota da K2 Airways e tinha entrado ao serviço da companhia em 2024. Segundo o Flightradar24, não realizava qualquer voo desde 28 de junho.

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