Quem anda de avião detesta os lugares do meio. Mas não é por isso que esta companhia aérea está a tirar alguns deles

Há 58 min

Não são voos cancelados ou bebés a chorar, mas por vezes são quase tão incómodos como isso

A United Airlines está a eliminar alguns dos seus lugares do meio, o pesadelo de qualquer passageiro de avião.

Na semana passada, a companhia aérea anunciou que vai bloquear dois dos lugares do meio na secção "Economy Plus" de um novo jato que se estreará este outono. Isto dará aos passageiros adjacentes um pouco mais de espaço e uma mesa extra - por um custo adicional, claro.

"Estamos a oferecer aos clientes opções e valor em todas as cabines", disse Andrew Nocella, diretor comercial da United, em comunicado. "Os nossos clientes vão adorar todas estas novas opções."

Os lugares do meio estão entre as coisas menos populares para os clientes, juntamente com voos cancelados e bebés a chorar. Eliminar alguns lugares do meio é apenas a mais recente evolução da forma como as principais companhias aéreas americanas servem os passageiros dispostos a pagar mais pelo conforto. As companhias aéreas estão a criar categorias dentro das ofertas de classe económica e premium, permitindo-lhes cobrar ainda mais aos passageiros que pagam mais.

"Há dez anos, éramos uma ferramenta rudimentar. Tínhamos apenas algumas categorias de preços disponíveis", disse o CEO da Delta, Ed Bastian, aos investidores no mês passado. “Hoje, continuamos a expandir isso.”

Focar-se em clientes com maior poder de compra tornou-se fundamental para os modelos de negócio da United, Delta e American Airlines. Mesmo as companhias aéreas tradicionais de baixo custo, como a Southwest, a JetBlue e a Frontier, procuram oferecer mais conforto a um preço mais elevado.

A procura por assentos premium impulsionou os lucros da United, Delta e American no segundo trimestre, apesar do aumento vertiginoso dos custos do combustível de aviação. A receita com lugares premium da United cresceu 16% em relação ao ano passado, em comparação com o crescimento de 11% na classe económica básica. A Delta registou também um aumento de 17% na receita com assentos premium em comparação com o ano passado, enquanto a receita da classe económica padrão subiu 8%.

Entretanto, as companhias aéreas destinadas a viajantes com orçamento limitado estão a enfrentar dificuldades financeiras, com a pioneira em tarifas ultrabaixas, a Spirit, a fechar mesmo as portas em maio.

Os assentos “Economy Plus”, com espaço extra para as pernas, com um custo adicional de cerca de 40 dólares por assento, são apenas a primeira de muitas opções premium para os clientes das principais companhias aéreas americanas. Seguem-se os assentos da classe executiva, que são mais largos, chegando até às "suites" totalmente reclináveis ​​​​com portas privadas para voos de longo curso.

Os especialistas em viagens aéreas dizem que a remoção dos assentos do meio pode representar um ganho financeiro para a empresa.

Estas alterações vão estrear-se com a nova aeronave da United, o Airbus A321XLR, que tem 152 lugares. Ao remover os dois assentos e reduzir a capacidade para 150 assentos, a United poderia, teoricamente, eliminar um comissário de bordo por voo e poupar dinheiro com a equipa, explica Henry Harteveldt, analista da indústria de viagens da Atmosphere Research. As normas da Administração Federal de Aviação (FAA) exigem um comissário de bordo por cada 50 lugares de passageiros numa aeronave.

A United informou a CNN que o seu voo transatlântico mais longo, com os lugares bloqueados, manterá o mesmo número de assistentes de bordo.

Mas, independentemente do pessoal, o novo arranjo também permite à companhia aérea cobrar um valor adicional pelos lugares adjacentes, provavelmente recuperando qualquer perda de receitas.

Embora os passageiros que procuram pechinchas na parte de trás do avião sejam mais propensos a aceitar o lugar do meio para poupar na passagem aérea, os da classe económica premium são mais difíceis de convencer, diz Zack Griff, autor do boletim informativo sobre companhias aéreas From the Tray Table.

“O lugar do meio (na classe económica premium) é o último a ser escolhido por uma razão”, refere.

E adicionar quatro assentos com mais espaço para os cotovelos é uma forma relativamente fácil de criar mais uma classe de assentos para os viajantes dentro da classe económica premium.

“[A United] cobrará mais do que na classe económica premium, mas menos do que nos lugares premium”, acrescenta Griff.

A United disse que anunciará os preços dos lugares ainda este ano. Mas Hartevedlt entende que é possível vender os assentos com “mais espaço para os cotovelos” a um preço promocional de lançamento e aumentar o preço com o tempo.

“Uma coisa que as companhias aéreas fazem bem é avaliar a disponibilidade dos consumidores para pagar por vários produtos”, conclui.