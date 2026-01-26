Avião particular com oito pessoas a bordo cai em aeroporto do nordeste dos EUA

Agência Lusa , WL
Há 2h e 21min
Estados Unidos (AP Photo)

Tratava-se de um jato executivo Bombardier Challenger 650. A gravidade do acidente ainda é desconhecida

Um avião particular com oito pessoas a bordo caiu quando levantava voo em Bangor, no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, de acordo com o Aeroporto Internacional de Bangor.

"Por favor, evitem o aeroporto. A pista está fechada. Um incidente está a ser investigado nas instalações. Equipas de emergência estão no local a avaliar a situação", disse a infraestrutura aeroportuária, num comunicado divulgado nas redes sociais.

De acordo com a emissora norte-americana CNN, tratava-se de um jato executivo Bombardier Challenger 650, e a gravidade do acidente ainda é desconhecida.

Registos federais mostram que a aeronave encontra-se em nome de uma sociedade de responsabilidade limitada com sede em Houston, no estado do Texas (sul).

O acidente ocorreu numa altura em que uma forte nevasca atingiu o nordeste dos Estados Unidos.

Temas: Avião Jato Privado Acidente

E.U.A.

Avião particular com oito pessoas a bordo cai em aeroporto do nordeste dos EUA

Há 2h e 21min

Um milhão de clientes sem eletricidade. Sete mortos. 17 mil voos cancelados: a tempestade de neve está a paralisar parte dos EUA

Ontem às 23:36
19:40

"O temporal está declarado". Mário Crespo explica "uma semana sinistra" que anuncia o "fim de uma ordem mundial"

Ontem às 22:35
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

Ontem às 22:30
Mais E.U.A.

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

24 jan, 08:11

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00