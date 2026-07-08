Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Há 1h e 43min

Continuam os esforços de busca para encontrar os cinco membros da tripulação que ainda estão desaparecidos

Foram localizados e identificados os destroços do avião de carga paquistanês Boeing 737, da K2 Airways, depois de a aeronave ter sido dada como desaparecida na noite desta terça-feira.

De acordo com uma publicação da Breaking Aviation, os destroços do cargueiro foram encontrados a cerca de 100 quilómetros a sul de Ormara, no Paquistão, de acordo com uma publicação da Breaking Aviation News, na rede social X.

Pakistan's Search & Rescue operations have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Flight 1732 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of Ormara.



Various air & sea borne assets were employed by PN & PMSA to locate the… pic.twitter.com/NZRrUlVVEL — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2026

Tanto a Marinha como a Agência de Segurança Marítima do Paquistão mobilizaram vários meios aéreos e navais para localizar eventuais restos da estrutura do avião.

Continuam agora os esforços para encontrar os cinco membros da tripulação que seguiam no voo, e que permanecem desaparecidos.

O avião desapareceu dos radares depois de perder contacto com o controlo de tráfego aéreo quando seguia para Karachi.