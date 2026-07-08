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Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Marta Fernandes Pinto
Há 1h e 43min
Avião
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Continuam os esforços de busca para encontrar os cinco membros da tripulação que ainda estão desaparecidos

Foram localizados e identificados os destroços do avião de carga paquistanês Boeing 737, da K2 Airways, depois de a aeronave ter sido dada como desaparecida na noite desta terça-feira.

De acordo com uma publicação da Breaking Aviation, os destroços do cargueiro foram encontrados a cerca de 100 quilómetros a sul de Ormara, no Paquistão, de acordo com uma publicação da Breaking Aviation News, na rede social X.

Tanto a Marinha como a Agência de Segurança Marítima do Paquistão mobilizaram vários meios aéreos e navais para localizar eventuais restos da estrutura do avião.

Continuam agora os esforços para encontrar os cinco membros da tripulação que seguiam no voo, e que permanecem desaparecidos.

O avião desapareceu dos radares depois de perder contacto com o controlo de tráfego aéreo quando seguia para Karachi.

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Temas: Avião Desaparecido Paquistão Tripulantes Destroços
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