"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

Três hipóteses distintas e, para já, nenhuma confirmação oficial: o incidente com o Airbus A320neo da TAP, que a 17 de janeiro desceu abaixo da altitude mínima de segurança durante a aproximação ao Aeroporto Václav Havel, na Chéquia, está sob investigação das autoridades checas. À CNN Portugal, o comandante José Correia Guedes detalha o que pode ter estado na origem de um episódio que obrigou a uma manobra de recuperação imediata.

O voo TP1240, que ligava Lisboa a Praga, encontrava-se estabilizado a 4.000 pés e preparava-se para interceptar o sistema de aterragem por instrumentos (ILS) da pista seis. Ainda não tinha iniciado a descida final quando, de forma súbita, perdeu altitude.

"De repente, o avião perde altitude e pica - eu insisto no 'pica' porque a razão de descida é muito forte, muito violenta - para 2.600 pés, que é mil pés abaixo da altitude de segurança", explica o comandante.

Essa é a altitude mínima definida para garantir margem face a obstáculos naturais ou estruturas artificiais num raio de cerca de 40 quilómetros do aeroporto. Voar abaixo desse limite, sobretudo em condições de instrumentos e sem visibilidade exterior, representa um risco significativo.

Foi o que aconteceu. Em plena aproximação, com nevoeiro denso e sem referências visuais, a tripulação foi alertada pelo controlo de tráfego aéreo para a descida indevida. O sistema de aviso de proximidade ao solo (TAWS) também foi ativado. A resposta foi imediata: subida para 5.000 pés, afastamento da trajetória e nova tentativa de aproximação. O avião aterrou em segurança cerca de 11 minutos depois, sem feridos nem danos.

Mas o que levou o aparelho a descer antes do tempo? José Correia Guedes aponta três cenários possíveis - de qualquer maneira, sublinha: "Não foi bonito".

O primeiro é erro humano. "Os pilotos podem, por qualquer razão, ter perdido a 'situation awareness' e iniciado a descida antes de interceptar o ILS", afirma. Em contexto de voo por instrumentos, qualquer desatenção ou interpretação errada de parâmetros pode ter consequências rápidas.

A segunda hipótese é uma falha técnica. O comandante recorda que já houve casos em que aeronaves entraram em descida sem comando explícito da tripulação, devido a problemas nos sistemas automáticos. "Não seria a primeira vez que um Airbus perdia altitude sem ter sido comandado para tal."

A terceira possibilidade é "interferência eletrónica" externa - conhecida como jamming - que pode afetar sinais de GPS. "É algo que acontece com frequência na região do Báltico e na Polónia e que já aconteceu em Praga", refere, admitindo que uma interferência eletrónica possa ter influenciado os sistemas de navegação.

O incidente foi classificado pelas autoridades checas como um caso de CFIT (Controlled Flight Into Terrain), situação em que uma aeronave se aproxima perigosamente do solo sem que a tripulação tenha plena perceção do risco. O Instituto de Investigação de Acidentes Aéreos da Chéquia lidera agora o inquérito, com colaboração da TAP.

As caixas negras - o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo - já foram enviadas para análise, avança o comandante, que acrescenta que, como é habitual nestas circunstâncias, os pilotos foram temporariamente retirados do serviço.

"É uma situação extremamente stressante. Vão descansar e colaborar com a investigação", explica. E vinca: "O avião não esteve a dois ou três segundos de bater em coisa nenhuma, violou foi a a altitude de segurança". "Insisto: não foi bonito mas não esteve a segundos de criar uma catástrofe".

A imprensa da Chéquia escreveu que o avião "esteve a segundos de ter acidente em pleno voo".

O que aconteceu

