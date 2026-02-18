Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair

Daniela Rodrigues | Tiago Lima , MCC
Há 20 min
Ryanair

Incêndio começou no motor número 1 da aeronave. Há um ferido

Um alerta vermelho foi acionado esta terça-feira no Aeroporto de Faro devido a um princípio de incêndio num avião da Ryanair, que se preparava para partir com destino a Stansted, no Reino Unido.

Em causa esteve o voo FR 5553, com 188 passageiros e cinco tripulantes a bordo: encontrava-se estacionado no stand 432 quando foi detetado um foco de incêndio no motor número 1, localizado na asa do lado do comandante.

De acordo com a informação apurada pela CNN Portugal, foram de imediato acionadas as mangas de evacuação insufláveis, permitindo a retirada rápida dos ocupantes da aeronave.

As autoridades confirmam a existência de um ferido ligeiro.

Temas: avião Ryanair Incêndio Ryanair Aeroporto de Faro Alerta vermelho Ryanair

País

Liga dos Bombeiros denuncia quatro meses de dívidas do INEM

Há 12 min

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair

Há 20 min
03:30

Obras na A1 estão em "bom andamento" mas "há ainda muita coisa para fazer"

Há 1h e 2min

Mau tempo: Governo pretende reafetar verbas do PRR para telecomunicações e energia

Há 1h e 33min
Mais País

Mais Lidas

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Hoje às 09:25

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Hoje às 13:22

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

Resultados finais: Benfica 0-1 Real Madrid || Mónaco 2-3 PSG || Dortmund 2-0 Atalanta || Galatasaray 5-2 Juventus

Ontem às 18:46

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Hoje às 07:00

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17

Esta médica está a treinar a Inteligência Artificial para fazer o seu trabalho. E é um negócio em expansão

Ontem às 18:02

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

16 fev, 15:57

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

16 fev, 16:48