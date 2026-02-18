Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair

Há 20 min

Incêndio começou no motor número 1 da aeronave. Há um ferido

Um alerta vermelho foi acionado esta terça-feira no Aeroporto de Faro devido a um princípio de incêndio num avião da Ryanair, que se preparava para partir com destino a Stansted, no Reino Unido.

Em causa esteve o voo FR 5553, com 188 passageiros e cinco tripulantes a bordo: encontrava-se estacionado no stand 432 quando foi detetado um foco de incêndio no motor número 1, localizado na asa do lado do comandante.

De acordo com a informação apurada pela CNN Portugal, foram de imediato acionadas as mangas de evacuação insufláveis, permitindo a retirada rápida dos ocupantes da aeronave.

As autoridades confirmam a existência de um ferido ligeiro.