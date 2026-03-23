C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos 80 mortos confirmados

Agência Lusa , MP
Há 17 min
Avião militar colombiano, C-130 Hércules, despenha-se (Getty)

Forças Militares da Colômbia foram mobilizadas para o local. Ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, anunciou que foram ativados os protocolos de assistência às vítimas e respetivas famílias

Um avião de transporte do Exército da Colômbia despenhou-se esta segunda-feira quando tentava descolar no sul do país, confirmou a Força Aeroespacial Colombiana, tendo provocado, segundo o exército, pelo menos 80 mortos.

“A Força Aeroespacial informa que uma aeronave C-130 Hércules sofreu um acidente em Puerto Leguízamo. As Forças Militares da Colômbia encontram-se mobilizadas no local a responder à emergência”, indicou a força aérea numa mensagem publicada nas redes sociais.

O ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, confirmou que o avião sofreu o acidente “quando descolava de Puerto Leguízamo”, na região de Putumayo, acrescentando que “transportava tropas da Força Pública”.

Sánchez indicou que no terreno estão já unidades militares.

“No entanto, ainda não foi determinado com precisão o número de vítimas nem as causas do sinistro”, explicou, acrescentando que foram ativados os protocolos de assistência às vítimas e às suas famílias e que foi aberta uma investigação.

“Expresso as minhas mais sinceras condolências aos familiares dos afetados e, em respeito pela sua dor, apelo a que se evitem especulações até que exista informação oficial”, sublinhou, reconhecendo tratar-se de um acontecimento “profundamente doloroso” para a Colômbia.

O Exército colombiano, segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP) avançou com um total de 80 mortes, sem adiantar mais pormenores.

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