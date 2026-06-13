O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Há 46 min

A bordo do voo da Iberia Airways que transportava o Papa Leão XIV de Tenerife de regresso a Roma, o comandante fez um anúncio. Tinha sido detetado um problema técnico e o avião não podia descolar. Momentos depois, o Papa e parte do seu entourage deixaram a aeronave.

Eu era um dos cerca de 80 jornalistas a bordo que viajavam com o Papa para a sua visita a Espanha entre 6 e 12 de junho, e estávamos a voar num voo da Iberia Airways de regresso a Roma. Quando viaja, o Papa usa um avião regular, e parte num avião da ITA, enquanto o país anfitrião fornece muitas vezes o avião no regresso.

Os jornalistas que viajam com o Papa sentam-se na parte de trás do avião, enquanto o Papa, cardeais, bispos e funcionários do Vaticano ficam na parte da frente. Pagamos tarifas de classe executiva por lugares de classe económica, mas em troca podemos encontrar o Papa na ida, quando ele realiza uma conferência de imprensa com os repórteres no voo de regresso. A comida é muito melhor nos voos papais, com menus especiais impressos com o brasão do Papa, que também decora os encostos de cabeça.

Os aviões papais já tiveram problemas técnicos no passado, mas um avião que transporta o Papa não conseguir descolar é algo inédito. É considerado uma honra para as companhias locais transportar o Papa, e seja a Aereo Dili em Timor-Leste ou a Emirates nos Emirados Árabes Unidos, os voos normalmente decorrem sem problemas. Assim, quando o comandante da Iberia fez o anúncio, instalou-se o caos no grupo de imprensa a bordo.

Eventualmente, fomos informados de que deveríamos desembarcar e começou a circular a notícia de que o Papa tinha recebido uma oferta do avião privado do Rei de Espanha para regressar a Roma. Observei enquanto o Papa Leão caminhava pela pista para embarcar, enquanto nós, jornalistas, ficámos à espera de outro avião para regressar a Roma.

(Elisabetta Trevisan- Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Foi um final caótico para aquilo que tinha sido uma visita histórica do Papa Leão a Espanha. O primeiro Papa americano, que fala espanhol fluentemente, atraiu enormes multidões em Madrid, incluindo cerca de 1,2 milhões numa missa e procissão. Tornou-se o primeiro pontífice a discursar no parlamento espanhol, recebendo uma ovação de pé de sete minutos de representantes de todo o espectro político profundamente polarizado do país.

O elevado número de pessoas surpreendeu, com o Papa a dizer à CNN no voo de ida que sabia que estava a competir com o rapper porto-riquenho Bad Bunny, que tinha um concerto em Madrid na noite em que Leão chegou. Depois de muita especulação de que Bad Bunny poderia de alguma forma aparecer num evento papal, o Vaticano confirmou que ambos tiveram um breve encontro privado, embora não tenham sido divulgadas fotografias.

Mas o momento mais marcante da viagem aconteceu na basílica da Sagrada Família, em Barcelona. Cem anos após a morte de Antoni Gaudí, o arquiteto visionário por trás do edifício, o Papa celebrou uma missa na basílica e abençoou a torre de Jesus Cristo, que a torna a igreja mais alta do mundo. Coro de cantores do mais antigo coro da Europa cantou enquanto a basílica era iluminada por um espetáculo de luz e fogo de artifício. Luzes de drones fizeram ainda o rosto de Gaudí iluminar o céu noturno.

(Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Além dos grandes eventos, o Papa também encontrou tempo para momentos mais discretos. Encontrou migrantes no campo de Las Raices, em Santa Cruz, Tenerife, destacando a situação daqueles que arriscam a vida em barcos de madeira para atravessar o mar da África Ocidental para a Europa. O Papa condenou ainda os traficantes de migrantes, dizendo-lhes para “pararem” e “arrependam-se”, acrescentando que enfrentariam “justiça divina”. Usou a última parte da sua visita a Espanha para viajar às Ilhas Canárias, um importante ponto de entrada para novos migrantes na Europa, para destacar a situação migratória, uma prioridade central do seu papado. O Papa também se encontrou em privado com sobreviventes de abuso e pediu aos bispos espanhóis que escutem as vítimas e façam reparações.

Talvez a parte mais marcante da visita tenha sido ver o Papa parecer mais relaxado e feliz desde o início do seu pontificado. Falou de forma espontânea - algo raro em Leão - ao encorajar os jovens a considerarem casar e formar família, e ao falar do seu tempo a jogar futebol e futebol americano na juventude. Referiu ainda que continua a jogar ténis e a fazer exercício físico.

Leão parecia estar a divertir-se. Numa ocasião, entrou na cabine do avião durante o voo de Madrid para Barcelona, falando com os pilotos pelo rádio de bordo e acenando ao avião militar de escolta. Em várias ocasiões encantou o público no papamóvel ao fazer o gesto com as mãos mãos “seis-sete”, algo que gosta de fazer frequentemente.

O facto de o Papa ter usado o avião do Rei de Espanha significou que os jornalistas não puderam fazer perguntas no final durante a conferência de imprensa a bordo, que é uma rara oportunidade para um diálogo prolongado entre o Papa e os jornalistas.

As duas últimas viagens papais têm tido momentos dramáticos e não planeados. Desde a extraordinária crítica do presidente Donald Trump ao Papa na véspera da sua viagem a África em abril, até ao encerramento sem precedentes de um voo papal, o pontificado de Leão está a gerar muitas surpresas.