Um morto em incêndio em habitação em aldeia de Chaves

Agência Lusa , AM
Há 58 min
Meios de socorro (Lusa/Estela Silva)

Polícia Judiciária de Vila Real foi ativada

Um homem de 57 anos foi encontrado morto depois de um incêndio numa habitação em Aveleda, no concelho de Chaves, disse fonte da GNR de Vila Real.

A fonte referiu à agência Lusa que o alerta foi dado às 07:55 e que a habitação “ardeu na sua totalidade”, tendo sido encontrado no seu interior um homem já sem vida.

A Polícia Judiciária de Vila Real foi ativada e vai investigar as causas do incêndio que ocorreu nesta aldeia da freguesia de São Vicente da Raia, em Chaves.

