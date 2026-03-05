Ribau Esteves diz que polémica em torno de Passos Coelho seria "ridícula"

REVISTA DE IMPRENSA | Antigo autarca de Aveiro aponta estabilidade como prioridade

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, José Ribau Esteves, considera que seria “inacreditável” criar instabilidade política em torno de Pedro Passos Coelho, defendendo que o Partido Social Democrata deve afirmar-se como uma referência de estabilidade num momento em que o país precisa de reformas.

"Gosto muito de Pedro Passos Coelho e gosto de muitos militantes deste partido. Nesta fase, o PSD tem a obrigação política de ser uma referência de estabilidade. Era inacreditável que se montasse uma onda em cima de Passos Coelho ou de qualquer outra pessoa para ser fator de instabilidade num país que tem agora, finalmente, uma oportunidade de em três anos e meio ter estabilidade. Era o cúmulo do ridículo, e um atentado aos nossos concidadãos que exigem estabilidade, que o fator de instabilidade fosse o partido que lidera o Governo", afirmou.

Em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença, o antigo presidente da Câmara de Aveiro abordou também o processo de reconstrução após a tempestade Kristin na região Centro. Segundo o responsável, até ao final da semana passada tinham sido pagos cerca de 150 mil euros em apoios à reconstrução de habitações, numa fase ainda inicial do processo.

Mais de 15 mil candidaturas chegaram já à CCDR-Centro, com maior concentração nos municípios de Leiria, Marinha Grande e Pombal. Ribau Esteves admite que os pagamentos ainda são reduzidos porque os processos dependem da validação técnica feita pelas autarquias, que enfrentam limitações de recursos humanos.

"Temos muitos números, uns com uma premência maior relativos à questão da habitação. Já chegaram cá mais de 15 mil candidaturas. Destas, há um município que tem um bocadinho mais de 40% das candidaturas, que é Leiria. Quando somamos o segundo e o terceiro, Marinha Grande e Pombal, estes três têm quase 65% das candidaturas, e quando somamos o quarto, o quinto e o sexto, infelizmente ninguém fala deles, Ansião, Batalha e Sertã, estes seis municípios têm 75% das candidaturas, sabendo que recebemos candidaturas de 69 dos 77 municípios da região centro".

O responsável sublinha que o número de processos deverá aumentar nas próximas semanas e garante que a estrutura regional está preparada para responder ao aumento de pedidos, numa operação de reconstrução considerada de grande dimensão para a região Centro.

