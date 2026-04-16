Jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Há 1h e 33min

No âmbito das diligências investigatórias, procedeu-se à inquirição das vítimas, bem como de duas testemunhas, tendo sido realizadas todas as medidas cautelares adequadas.

Vítimas e arguido estudam em Aveiro e pernoitaram na Lourinhã

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por ser suspeito dos crimes de violação, ameaça, coação sexual, agravados e, ainda, de um crime de sequestro e outro de ameaça simples, dos quais são vítimas duas jovens, de 17 e 18 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que as vítimas e arguido são estudantes, numa escola secundária no distrito de Aveiro, frequentando todos o 10.º ano, na mesma turma.

"Os factos ocorreram na madrugada do dia 20 de março, na Lourinhã, quando, no âmbito de uma visita de estudo, pernoitavam numa Pousada da Juventude ali localizada. Os ilícitos referidos foram cometidos no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento, onde o arguido se chegou a trancar com uma delas", pode ler-se.

A investigação teve origem numa queixa apresentada por uma das vítimas, junto da GNR, que comunicou os factos denunciados ao Piquete da PJ de Aveiro. O inquérito foi depois remetido à Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Durante a investigação, as vítimas foram inquiridas, assim como duas testemunhas, "tendo sido realizadas todas as medidas cautelares adequadas".

"Atenta a forte indiciação do arguido pela prática dos crimes, o facto de arguido e vítimas serem colegas de escola e de turma e o grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito", acrescenta o comunicado.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.