Jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Andreia Miranda
Há 1h e 33min
Violência no namoro (Pexels)

No âmbito das diligências investigatórias, procedeu-se à inquirição das vítimas, bem como de duas testemunhas, tendo sido realizadas todas as medidas cautelares adequadas.

Vítimas e arguido estudam em Aveiro e pernoitaram na Lourinhã

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por ser suspeito dos crimes de violação, ameaça, coação sexual, agravados e, ainda, de um crime de sequestro e outro de ameaça simples, dos quais são vítimas duas jovens, de 17 e 18 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que as vítimas e arguido são estudantes, numa escola secundária no distrito de Aveiro, frequentando todos o 10.º ano, na mesma turma.

"Os factos ocorreram na madrugada do dia 20 de março, na Lourinhã, quando, no âmbito de uma visita de estudo, pernoitavam numa Pousada da Juventude ali localizada. Os ilícitos referidos foram cometidos no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento, onde o arguido se chegou a trancar com uma delas", pode ler-se.

A investigação teve origem numa queixa apresentada por uma das vítimas, junto da GNR, que comunicou os factos denunciados ao Piquete da PJ de Aveiro. O inquérito foi depois remetido à Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Durante a investigação, as vítimas foram inquiridas, assim como duas testemunhas, "tendo sido realizadas todas as medidas cautelares adequadas".

"Atenta a forte indiciação do arguido pela prática dos crimes, o facto de arguido e vítimas serem colegas de escola e de turma e o grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito", acrescenta o comunicado.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.

Temas: Aveiro Polícia Judiciária Violação Sequestro Estudantes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Homem que atirou cocktail molotov na Marcha pela Vida fica em prisão preventiva

Há 34 min

Oito embarcações apreendidas em operação contra apanha ilegal de amêijoa no Tejo

Há 46 min

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Há 1h e 0min

Condutor em fuga atropela peão e provoca acidente no centro de Lisboa

Há 1h e 23min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

Ontem às 19:43

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

14 abr, 21:53

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

Ontem às 19:59

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

14 abr, 23:57

Sporting mandou uma bola ao poste e quase marcou no último lance mas acabou o sonho europeu

Ontem às 18:33

IGAS confirma atraso "incompreensível" no socorro a homem que desmaiou a 20 metros do hospital e ficou 30 minutos a aguardar ambulância para entrar na urgência

Ontem às 07:00

Entra em vigor em 2027: IUC passa a ter datas fixas e deixa de depender da matrícula

Ontem às 11:55

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

14 abr, 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

14 abr, 07:00

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Há 3h e 29min

Um Picasso avaliado em um milhão foi vendido por 100 euros

Ontem às 08:47

Avenida Marginal e Linha de Cascais cortadas sábado à noite para instalação de ponte pedonal

14 abr, 16:30