Menor filma violações para parar abusos por parte do tio

Ontem às 06:53

Caso aconteceu em Oliveira do Bairro, em Aveiro

A PJ deteve um homem de 48 anos suspeito de crimes de abuso sexual contra a sobrinha de 12 anos, em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

O homem era tio da vítima, sendo suspeito de ter abusado sexualmente da criança de 12 anos em “duas situações diferentes”, em finais de 2025 e em meados deste mês, disse à agência Lusa fonte do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Aveiro.

A detenção por parte da Polícia Judiciária (PJ) decorreu no domingo, quando a situação foi detetada, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à agência Lusa pela Direção Nacional, “os abusos apenas cessaram, porque a vítima, saturada com a situação, acabou por filmar uma das últimas agressões, que chegou ao conhecimento das autoridades policiais locais, tendo a PJ sido ativada”.

Segundo a Judiciária, os alegados abusos terão ocorrido na residência do arguido.

O detido está a ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.