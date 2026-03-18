Menor filma violações para parar abusos por parte do tio

Agência Lusa , AM
Ontem às 06:53
Polícia Judiciária

Caso aconteceu em Oliveira do Bairro, em Aveiro

A PJ deteve um homem de 48 anos suspeito de crimes de abuso sexual contra a sobrinha de 12 anos, em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

O homem era tio da vítima, sendo suspeito de ter abusado sexualmente da criança de 12 anos em “duas situações diferentes”, em finais de 2025 e em meados deste mês, disse à agência Lusa fonte do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Aveiro.

A detenção por parte da Polícia Judiciária (PJ) decorreu no domingo, quando a situação foi detetada, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à agência Lusa pela Direção Nacional, “os abusos apenas cessaram, porque a vítima, saturada com a situação, acabou por filmar uma das últimas agressões, que chegou ao conhecimento das autoridades policiais locais, tendo a PJ sido ativada”.

Segundo a Judiciária, os alegados abusos terão ocorrido na residência do arguido.

O detido está a ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Temas: Aveiro Oliveira do Bairro Violação Abuso Sexual

Crime e Justiça

Recluso encontrado morto na prisão de Alcoentre. PJ está a investigar

Há 56 min

PJ detém em Sesimbra três suspeitos de crimes violentos ligados a imigração ilegal

Há 59 min

Câmara de Lisboa abre inquérito interno para apurar responsabilidades no âmbito da operação Lumen

Há 1h e 17min

Casal procurado no Brasil por burla com telemóveis detido em Sintra

Há 1h e 37min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

EUA retiram o maior porta-aviões do mundo do Médio Oriente após grande incêndio a bordo

Ontem às 20:42

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

Ontem às 08:00

Vizinhos do Irão fartaram-se e tomaram uma posição: regime de Teerão tem mesmo de cair

Ontem às 23:16

PJ desfaz rede milionária de falsa venda de imóveis de luxo na Grande Lisboa 

Ontem às 10:21

Inspeção-geral de Finanças abandona grupo do Ministério Público criado para prevenir fraudes com fundos europeus

Ontem às 07:00

Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

17 mar, 16:57

Navio de assalto anfíbio dos EUA com milhares de fuzileiros está a caminho do Médio Oriente

17 mar, 15:06

Chegou uma "fase muito mais perigosa da guerra": gás natural entra em cena com ataques aos locais mais importantes da produção mundial

Ontem às 20:06

Era procurado há mais de 12 anos no Brasil por falsificação de documentos. Foi apanhado pela PJ em Cascais

17 mar, 17:09

Do linguado de Eanes ao Pêra Manca de Cavaco. Como foi o primeiro dia de cada Presidente da República eleito em democracia

9 mar, 12:00

Em direto: Braga 4-0 Ferencváros (jogo terminado)

Ontem às 15:15

Irão executou cidadão sueco que estava detido há um ano

Ontem às 18:03