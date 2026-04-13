Homem morre atropelado no IC2 em Albergaria-a-Velha

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Alerta foi dado cerca das 5:00

Um homem com cerca de 50 anos morreu atropelado por um veículo ligeiro de passageiros no Itinerário Complementar (IC) 2 em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para o atropelamento rodoviário foi dado cerca das 05:00, tendo-se deslocado para o local meios dos bombeiros de Albergaria-a-Velha, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.

Segundo fonte da Proteção Civil Municipal, o homem seguia a pé no IC2, na freguesia da Branca, em Albergaria-a-Velha, quando foi atropelado por um veículo ligeiro de passageiros.

O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).