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Homem detido em Aveiro por suspeitas de abuso sexual dos dois filhos menores

Agência Lusa , MM
Há 49 min
Polícia Judiciária (Getty Images)
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Vítimas são o filho e a filha, atualmente com 13 e 14 anos, e os crimes de abuso sexual de menores terão começado em 2025

Um homem de 54 anos foi detido, em Aveiro, por suspeitas de abuso sexual dos dois filhos menores, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ), acrescentando que os crimes terão acontecido na morada de família.

Em comunicado, a PJ explicou que as vítimas são o filho e a filha, atualmente com 13 e 14 anos, e que os crimes de abuso sexual de menores terão começado em 2025.

“Os abusos ocorreram na casa de morada de família, pelo próprio pai, aproveitando este os momentos em que se encontrava sozinho com cada um deles”, acrescentou a PJ.

Segundo esta polícia, o homem foi detido fora de flagrante delito, na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.

Depois de ser presente a primeiro interrogatório, o juiz de instrução decidiu determinar a medida de coação de prisão preventiva.

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Temas: Aveiro Abuso sexual Polícia judiciária Filhos Pai
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