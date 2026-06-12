Governo escolhe Mário Campos para liderar a Autoridade Tributária

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Atual responsável pela área dos sistemas de informação da AT vai suceder a Helena Borges

Mário Campos foi escolhido pelo Governo para ser o próximo diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), após uma década como subdiretor-geral da AT para a área dos sistemas de informação, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

Mário Miguel Martins Campos, de 51 anos, é subdiretor-geral da AT para a área dos sistemas de informação há dez anos, desde 07 de março de 2016, subindo agora a diretor-geral para suceder a Helena Borges.

O engenheiro já foi designado para o cargo pelo ministro de Estado e das Finanças, para assumir funções em 01 de agosto de 2026, refere a tutela.