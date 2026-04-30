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Tempestades agravam estado do mar: 76 mortos nas praias em cinco anos

CNN Portugal , AM
Há 23 min
Praia (EPA)

REVISTA DE IMPRENSA | A escassez de nadadores-salvadores continua a ser um problema

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As tempestades que atingiram Portugal no início do ano alteraram significativamente a linha de costa, aumentando os riscos para os banhistas na nova época balnear, que arranca agora. As autoridades alertam que as mudanças nos areais intensificaram fenómenos como agueiros, correntes responsáveis pela maioria dos afogamentos.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, nos últimos cinco anos morreram 76 pessoas nas praias durante a época balnear, 36 das quais por afogamento. A maioria dos casos ocorreu em zonas não vigiadas. Só em 2025, registaram-se 18 mortes, oito por afogamento fora de praias com nadadores-salvadores.

As autoridades sublinham que as tempestades alteraram fundões, declives e correntes, tornando o mar mais imprevisível. Em praias vigiadas, os agueiros são sinalizados, mas nas restantes o risco é maior.

A escassez de nadadores-salvadores continua a ser um problema. Estima-se que sejam necessários cerca de 6500 profissionais para garantir a segurança em praias e piscinas, mais mil do que os disponíveis atualmente.

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Para reforçar a vigilância, a Marinha vai mobilizar equipas e viaturas para praias não vigiadas, numa tentativa de reduzir acidentes num verão que se antecipa mais perigoso.

Temas: Autoridade Marítima Nacional Agueiros Tempestades Época balnear
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