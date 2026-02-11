Deslizamento de terras na A5 obriga ao corte das duas vias da direita no sentido Lisboa-Cascais

CNN Portugal , MP
Há 1h e 10min

Circulação na zona está condicionada a duas vias e não há feridos a registar

Um aluimento de terras do Viaduto Duarte Pacheco obrigou ao corte de duas vias da A5 por volta das 16:15 desta quarta-feira.

A derrocada aconteceu ao quilómetro 1,7 na subida de Monsanto, sentido Lisboa/Cascais.

À CNN Portugal, a Brisa confirmou que estão impedidas as vias da direita e do centro-direita, ficando a circulação restrita às duas vias restantes.

Ainda não há previsão para reabertura das vias condicionadas.

Também não há indicação de quaisquer feridos.

Temas: Autoestradas A5 Deslizamento de terras Aluimento de terras

