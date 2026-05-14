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Obras obrigam ao corte do acesso da A28 a Neiva durante dois meses

Agência Lusa , MSM
Há 20 min
Redução das portagens não abrange A28. Autarcas do Alto Minho falam em tratamento desigual do território

Acesso à zona industrial de Neiva vai sofrer cortes e obrigar a desvios até ao verão

O acesso da autoestrada A28 à zona industrial de Neiva, em Viana do Castelo, vai estar cortado ao trânsito, a partir de segunda-feira, por dois meses, devido à construção da nova via de acesso ao Vale do Neiva.

Em comunicado enviado às redações esta quinta-feira, a Câmara de Viana do Castelo explica que “no sentido sul-norte (Porto/Viana), a entrada do acesso estará totalmente cortada e obrigará a um desvio pelas saídas de Darque ou Castelo do Neiva/Malafaia”.

Já “no sentido norte-sul (Viana/Porto) não estão previstos cortes”.

A construção do novo acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao nó da A28, em curso, representa um investimento de 13,5 milhões de euros, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A nova ligação entre o Vale do Neiva e a A28, com uma extensão de 5,2 quilómetros, tem duas faixas de rodagem com uma largura de sete metros.

A rodovia tem início no nó da A28, junto à rotunda da Estrada Nacional (EN)13, na zona industrial do Neiva. Irá ligar as zonas empresariais/industriais de Carvoeiro, Barroselas, Vila de Punhe e Alvarães ao Itinerário Complementar (IC1) e A28 e EN 103 à EN13, no nó da zona industrial de Neiva.

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Em trabalhos de terraplanagem, drenagem, pavimentação, serviços e equipamentos o investimento previsto é de 10 milhões de euros, a que acrescem 3,5 milhões de euros em expropriações.

Temas: Autoestrada A28 Corte trânsito Obras estrada Viana do Castelo
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