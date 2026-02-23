A1 reabre de forma condicionada em Coimbra depois de rutura ocorrida há duas semanas

Agência Lusa , AG
Há 39 min

Rebentamento do dique de Casais levou à erosão de parte do troço

A circulação na Autoestrada 1 (A1) foi restabelecida, de forma condicionada, entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul pelas 19:30 desta segunda-feira, adiantou a concessionária.

"A medida é aplicada na sequência da conclusão dos trabalhos de estabilização da laje de transição na plataforma Sul / Norte, que ocorreram no início desta semana, e tem como objetivo minimizar o impacto para os utilizadores, dada a importância estratégica da A1 para a mobilidade nacional", indicou a Brisa, em comunicado.

Em 11 de fevereiro, o rebentamento do dique de Casais, na margem direita do rio Mondego, em Coimbra, junto à Autoestrada A1, levou à erosão do encontro norte com o Viaduto C e subsequente abatimento da plataforma da A1 ao quilómetro 191.

De acordo com a Brisa, até à conclusão das obras, não serão cobradas portagens em toda a extensão do sublanço, entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul.

Esta solução temporária de reposição condicionada do trânsito, numa extensão de aproximadamente dois quilómetros, limitada a uma via por sentido, utiliza exclusivamente a faixa que não sofreu danos estruturais (sentido Sul / Norte), detalhou a concessionária.

"A solução foi sujeita à avaliação técnica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), mereceu decisão favorável do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) e permite viabilizar a circulação entre Lisboa e Porto através da principal autoestrada do país, depois do rebentamento do dique do Mondego ter provocado uma rutura na plataforma", frisou a Brisa.

A Brisa assegurou ainda que "todas as intervenções e decisões são tomadas dando total prioridade à segurança, tanto para os trabalhadores envolvidos na obra como de todos os que circulam nas suas autoestradas", instando os condutores a circularem "com total respeito pela sinalização temporária implementada".

No domingo, o Ministério do Ambiente e da Energia divulgou a conclusão da intervenção que permitiu recuperar, de forma provisória, a rotura do dique de Casais.

A tutela indicou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desenvolveu uma operação que permitiu "repor provisoriamente a estanquicidade do dique, impedindo a passagem de água do leito central para os campos adjacentes".

Esta intervenção no rio Mondego "vai permitir a drenagem dos terrenos ainda inundados e é uma etapa indispensável para a reparação definitiva do dique, do canal condutor geral, e da estrada".

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

Temas: Autoestrada A1 Mau tempo Coimbra A1

País

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Há 31 min

A1 reabre de forma condicionada em Coimbra depois de rutura ocorrida há duas semanas

Há 39 min

Homem que atropelou cinco pessoas no centro de Lisboa fica em prisão preventiva

Há 1h e 36min

Ministério da Educação vai rever rede escolar nos concelhos mais afetados pelo mau tempo

Há 1h e 46min
Mais País

Mais Lidas

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

Ontem às 11:00

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Hoje às 15:00

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Hoje às 07:00

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Hoje às 14:29

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Hoje às 09:06

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

A Farioli ainda falta aprender um quarto da lição que um famoso DJ tem para nos ensinar

Ontem às 22:28