Carris admite problemas nos serviços por causa do plenário de segunda-feira

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"Atualização salarial inaceitável" e estado de "alguma estagnação do processo de negociação" motivam paralisação

O serviço da Carris pode ser afetado na segunda-feira, entre as 10:00 e as 15:00, devido a um plenário de trabalhadores, admitiu esta sexta-feira à Lusa fonte sindical, sublinhando, porém, que o mesmo se realiza em horário de “menor necessidade”.

Em declarações à Lusa, Manuel Leal, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), considerou que “a circulação [dos autocarros], obviamente, sofrerá algum impacto”, embora a estrutura sindical pretenda que este “não seja forte”.

“Não é isso que queremos, nem pouco mais ou menos, até porque vamos realizar a discussão entre os trabalhadores numa altura do dia em que não há uma necessidade tão grande em termos de transportes públicos”, salientou.

Segundo Manuel Leal, em causa está o que consideram uma “atualização salarial inaceitável” por parte da empresa e o estado de “alguma estagnação do processo de negociação”.

“No quadro que nós traçámos, os objetivos centrais para o processo deste ano não estão a ser atingidos por causa desta estagnação no processo. Nós estamos unicamente com uma proposta (…) de atualização salarial que é completamente inaceitável nos termos em que está”, sublinhou.

De acordo com o sindicalista, a proposta de acordo em cima da mesa refere-se “a quatro anos, com uma com uma equalização salarial em cada um destes quatro anos de 1% acima do valor da inflação, com um mínimo (…) garantido de 60 euros”.

“Claramente, importa atingir um aumento real dos salários, a continuação do caminho para as 35 horas, assim como avançar para a unificação das tabelas salariais que hoje existem na empresa numa única tabela”, explicou.

Atualmente, os trabalhadores da Carris têm duas tabelas salariais: uma de aplicação exclusiva aos trabalhadores da área do tráfego e outra para os trabalhadores dos restantes setores, o que “provoca um desnível em termos das profissões”, de acordo com Manuel Leal.

De acordo com a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Carris aconteceu na última reunião de 18 de março e cingiu-se “a uma proposta plurianual para um horizonte de quatro anos, com uma atualização salarial baseada no valor anual da inflação, acrescido de 1%, com um mínimo de 60 euros, assim como a síntese das matérias de natureza não pecuniária, que a empresa diz terem sido objeto de acordo e que foram enviadas aos sindicatos no final do mês de abril”.

O plenário geral está agendado para a segunda-feira na estação de Miraflores, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

A Lusa contactou a Carris, mas não obteve resposta até ao momento.