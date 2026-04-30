Autocarro conduzido por formando cai ao Sena e fica submerso. Quatro pessoas resgatadas do rio

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As autoridades ainda não divulgaram o estado de saúde das vítimas

Quatro pessoas foram resgatadas esta quinta-feira do Sena depois de o autocarro em que seguiam ter caído ao rio, nos arredores de Paris, após colidir com um veículo estacionado.

O acidente aconteceu em Juvisy-sur-Orge, a sudeste da capital francesa, quando o autocarro acabou por sair da estrada, caindo à água em circunstâncias que ainda estão por esclarecer, segundo as autoridades francesas citadas pela AFP.

Segundo o Ministério Público, no interior da viatura seguiam um motorista em formação, o instrutor e mais duas pessoas, tendo todos sido retirados com vida. A polícia abriu entretanto uma investigação para apurar as causas do sucedido.

Autocarro cai ao Sena após colidir com carro estacionado a 30 de abril de 2026. Thomas SAMSON / AFP via Getty Images

Segundo a AFP, foi uma deputada local, Claire Lejeune, que revelou que o autocarro estava a ser conduzido por um motorista em formação.

No local foi montada uma operação de grande dimensão, com várias embarcações de socorro, um drone e helicópteros. O autocarro ficou totalmente submerso junto a uma ponte e o carro estacionado que foi atingido também acabou por cair ao rio.

As autoridades ainda não divulgaram o estado de saúde das vítimas, sublinhando apenas que os meios de emergência mobilizados foram significativos. "Os números relativos às vítimas estão neste momento a ser apurados", indicou a autarquia num comunicado. "Foram mobilizados recursos de emergência significativos", sublinhou ainda.