Acidente com autocarro português em França faz dois mortos

CNN Portugal , MCC
6 jan, 14:33
Acidente com autocarro português em França (Gaizka Iroz/AFP via Getty Images)

As operações de resgate ainda estão em curso e deverão durar várias horas

Um autocarro com matrícula portuguesa da empresa FlixBus esteve envolvido esta terça-feira num acidente rodoviário na autoestrada A63, nas proximidades da cidade de Saint-Geours-de-Maremne, no sudoeste de França, que provocou duas mortes e dezenas de feridos. A notícia foi avançada pelo jornal francês Sud Ouest e confirmada à CNN Portugal pela empresa de transportes. 

A colisão ocorreu ao início da manhã, na saída para Saint-Geours-de-Maremne e envolveu dois autocarros. O impacto deu origem a um choque em cadeia de grandes dimensões que envolveu cerca de uma centena de veículos, entre automóveis e pesados. 

As vítimas mortais resultaram da colisão inicial entre os dois autocarros. Uma das vítimas será o condutor de um dos veículos.

Em resposta à CNN Portugal, a FlixBus confirmou que um autocarro de longo curso a operar em nome da empresa, na sua rota regular de Paris para Madrid, esteve envolvido no incidente. 

"O autocarro transportava quarenta e três (43) passageiros no momento do acidente, bem como dois (2) motoristas. Segundo informações preliminares, o veículo travou para evitar trânsito parado na via, tendo sido posteriormente atingido na retaguarda por um autocarro de uma outra empresa, o que levou à colisão com o camião que inicialmente tentava evitar. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão a ser apuradas, sendo, no entanto, provável que as condições meteorológicas estejam na origem da situação", lê-se na nota. 

A empresa confirmou ainda que um passageiro daquele autocarro morreu na sequência do acidente e que "vários outros" ficaram feridos. 

Entre 50 a 70 feridos, vários em estado grave

Segundo um balanço provisório das autoridades francesas, o acidente provocou entre 50 e 70 feridos ligeiros, além de várias vítimas em estado grave, algumas das quais foram retiradas de urgência para unidades hospitalares da região. Pelo menos três helicópteros da Proteção Civil foram mobilizados para o local, provenientes de Bordéus, Pau e Bayonne.

As operações de socorro foram descritas como particularmente difíceis, devido às condições extremas da via, que se encontra coberta de gelo.

Na sequência do acidente, a A63 foi encerrada nos dois sentidos, entre Bordéus e Bayonne, provocando fortes constrangimentos à circulação. As operações de resgate ainda estão em curso e deverão durar várias horas.

