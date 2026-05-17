Morde tripulante e força voo a ser desviado para o Taiti

Há 1h e 59min

Avião seguia da Austrália com destino aos EUA. Outros passageiros tiveram de travar o homem, que está proibido de voltar a voar na mesma companhia aérea

A companhia aérea da Austrália Qantas foi obrigada a desviar um voo com destino aos Estados Unidos (EUA) para o Taiti devido a um passageiro que, segundo a imprensa australiana, mordeu um membro da tripulação.

O voo, que partiu de Melbourne, no sudeste da Austrália, com destino a Dallas, no sul dos EUA, na sexta-feira, teve de fazer escala em Papeete, na ilha de Taiti, no arquipélago da Polinésia Francesa.

A emissora pública australiana ABC avançou este domingo que o homem mordeu um funcionário da Qantas antes de ser parado por outros passageiros.

Ao aterrar no Taiti, o indivíduo foi detido pelas autoridades locais e proibido de voltar a voar em qualquer aeronave da Qantas.

"A segurança dos nossos clientes e tripulantes é a nossa prioridade máxima e temos tolerância zero para comportamentos perturbadores ou ameaçadores nos nossos voos", disse hoje um porta-voz da Qantas à agência de notícias Qantas.