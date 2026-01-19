Mais um jovem em estado crítico após terceiro ataque de tubarão em Sydney em dois dias. Praias da região encerradas

CNN Portugal , AM
Há 26 min
Tubarão na Austrália (AP)

O ataque ocorreu poucas horas depois de um jovem surfista de 11 anos ter tido a prancha mordida por um tubarão na praia de Dee Why, a poucos quilómetros de distância

Um jovem com cerca de 20 anos encontra-se em estado crítico após ter sido atacado por um tubarão na tarde de segunda-feira na praia de Manly, no norte de Sydney, naquele que é o terceiro ataque registado em praias da cidade em apenas dois dias. De acordo com o Guardian, a vítima foi retirada da água por banhistas, que iniciaram manobras de primeiros socorros antes da chegada dos serviços de emergência, tendo sido depois transportada para o hospital Royal North Shore.

Após o incidente, a polícia de Nova Gales do Sul determinou o encerramento imediato de todas as praias da região por tempo indeterminado.

“Todas as praias das Praias do Norte estão encerradas até nova ordem, e a situação será revista numa base contínua”, informou a polícia.

O ataque ocorreu poucas horas depois de um jovem surfista de 11 anos ter tido a prancha mordida por um tubarão na praia de Dee Why, a poucos quilómetros de distância. O rapaz saiu ileso, mas as autoridades acionaram alertas, encerraram a praia e reforçaram a vigilância com meios aquáticos e drones. A marca de mordida na prancha indica que poderá ter estado envolvido um tubarão-touro.

“Os nadadores-salvadores continuarão a patrulhar durante o resto do dia e amanhã, e a praia permanecerá fechada durante pelo menos 24 horas”, afirmou um porta-voz da Câmara de Praias do Norte [Northern Beaches].

No domingo, um adolescente de 12 anos ficou gravemente ferido enquanto nadava em Vaucluse, no leste de Sydney, sofrendo lesões nas duas pernas, tendo sido retirado da água por três amigos. O jovem permanece hospitalizado após ter sido submetido a cirurgia de urgência.

As autoridades alertam para o risco acrescido de ataques devido à água turva provocada pela chuva intensa, à entrada de água doce no mar e à forte agitação marítima, fatores que dificultam a deteção de tubarões e impediram o funcionamento de sistemas de monitorização ao longo da costa.

Temas: Austrália Royal North Shore Sydney Praia de Manly Ataque de tubarão

Relacionados

Surfista de 11 anos escapa ileso a segundo ataque de tubarão em Sydney em 24 horas

Mundo

Mais um jovem em estado crítico após terceiro ataque de tubarão em Sydney em dois dias. Praias da região encerradas

Há 26 min

Tragédia ferroviária em Adamuz. Última inspeção ao comboio descarrilado foi feita na quinta-feira

Há 1h e 47min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Trump convidou Netanyahu para integrar o Conselho de Paz em Gaza, afirma jornal israelita

Há 2h e 28min

AO MINUTO | ADMIRÁVEL MUNDO TRUMP "Como membros da NATO, estamos empenhados em reforçar a segurança do Ártico": oito países juntam-se em solidariedade à Gronelândia

Há 2h e 28min
Mais Mundo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15