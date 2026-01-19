Mais um jovem em estado crítico após terceiro ataque de tubarão em Sydney em dois dias. Praias da região encerradas

Há 26 min

O ataque ocorreu poucas horas depois de um jovem surfista de 11 anos ter tido a prancha mordida por um tubarão na praia de Dee Why, a poucos quilómetros de distância

Um jovem com cerca de 20 anos encontra-se em estado crítico após ter sido atacado por um tubarão na tarde de segunda-feira na praia de Manly, no norte de Sydney, naquele que é o terceiro ataque registado em praias da cidade em apenas dois dias. De acordo com o Guardian, a vítima foi retirada da água por banhistas, que iniciaram manobras de primeiros socorros antes da chegada dos serviços de emergência, tendo sido depois transportada para o hospital Royal North Shore.

Após o incidente, a polícia de Nova Gales do Sul determinou o encerramento imediato de todas as praias da região por tempo indeterminado.

“Todas as praias das Praias do Norte estão encerradas até nova ordem, e a situação será revista numa base contínua”, informou a polícia.

O ataque ocorreu poucas horas depois de um jovem surfista de 11 anos ter tido a prancha mordida por um tubarão na praia de Dee Why, a poucos quilómetros de distância. O rapaz saiu ileso, mas as autoridades acionaram alertas, encerraram a praia e reforçaram a vigilância com meios aquáticos e drones. A marca de mordida na prancha indica que poderá ter estado envolvido um tubarão-touro.

“Os nadadores-salvadores continuarão a patrulhar durante o resto do dia e amanhã, e a praia permanecerá fechada durante pelo menos 24 horas”, afirmou um porta-voz da Câmara de Praias do Norte [Northern Beaches].

No domingo, um adolescente de 12 anos ficou gravemente ferido enquanto nadava em Vaucluse, no leste de Sydney, sofrendo lesões nas duas pernas, tendo sido retirado da água por três amigos. O jovem permanece hospitalizado após ter sido submetido a cirurgia de urgência.

As autoridades alertam para o risco acrescido de ataques devido à água turva provocada pela chuva intensa, à entrada de água doce no mar e à forte agitação marítima, fatores que dificultam a deteção de tubarões e impediram o funcionamento de sistemas de monitorização ao longo da costa.