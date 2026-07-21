Um verdadeiro milagre: australiana dá à luz quadrigémeos idênticos concebidos de forma natural

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 30min
Ginecologista/obstetra a fazer ecografia
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Devido ao elevado risco da gravidez, a mãe foi internada às 25 semanas para acompanhamento permanente

Uma australiana de 34 anos deu à luz quadrigémeos idênticos, concebidos de forma natural, numa gravidez considerada de "risco extremamente elevado" pelo Royal Brisbane and Women's Hospital. As quatro meninas nasceram de cesariana, a 14 de julho, com 28 semanas e quatro dias de gestação.

Trata-se de quadrigémeos monozigóticos, um fenómeno raro em que um único óvulo fertilizado se divide em quatro embriões, estimando-se que aconteça apenas uma vez em cada 700 mil nascimentos.

Jenitar Na'amoana e o marido, Jortham, que já tinham quatro filhos, ficaram surpreendidos quando souberam que esperavam quatro bebés. Devido ao elevado risco da gravidez, a mãe foi internada às 25 semanas para acompanhamento permanente.

A médica Alexa Bendall, que acompanhou a gestação desde o início, destacou que o objetivo era alcançar as 28 semanas e considerou "incrível" o nascimento das quatro bebés saudáveis, que receberam os nomes Emily, Harriet, Catherine e Alexa, em homenagem à especialista.

"Dissemos sempre que, se conseguíssemos que chegasse às 28 semanas, já estaríamos bem", afirmou a médica Alexa Bendall, citada pela emissora britânica BBC.

As recém-nascidas continuam internadas na unidade de cuidados intensivos neonatais, onde permanecerão até atingirem o termo da gestação, estando, segundo a equipa médica, a recuperar de forma muito positiva.

Entretanto, a família lançou uma campanha de angariação de fundos para adquirir uma carrinha com capacidade para pelo menos dez lugares e ajudar a suportar despesas médicas, de transporte e com equipamentos para os bebés. Até ao momento, a iniciativa já reuniu 52.690 dólares australianos, o equivalente a cerca de 32.314 euros.

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