Animal vivo encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

CNN , Associated Press
Há 1h e 11min

Parecia mais um peluche, mas não era. O vídeo diz tudo

Em prateleiras repletas de peluches de animais nativos numa loja de presentes de um aeroporto australiano, um gambá fofinho destacava-se: os seus grandes olhos castanhos moviam-se.

Uma passageira que passeava pela loja avistou um gambá-de-cauda-de-escova australiano vivo, a espreitar por entre os cangurus expostos na prateleira da loja do terminal de embarque do Aeroporto de Hobart, na Tasmânia, esta quarta-feira, segundo Liam Bloomfield, gerente de retalho do aeroporto.

Acima do gambá estavam bilbies, marsupiais com orelhas compridas semelhantes às dos coelhos, e dingos, o cão nativo da Austrália. Ao lado do gambá, na secção dos cangurus, estavam diabos-da-tasmânia, um carnívoro feroz que inspirou a personagem Taz, do desenho animado da Warner Bros.

"Uma passageira relatou o avistamento a... uma das funcionárias de serviço, que mal podia acreditar no que estava a ouvir", afirma Bloomfield. "Ela ligou então para a gerência (do aeroporto) e disse: 'Temos um gambá na loja'."

Uma funcionária filmou o gambá com o telemóvel antes de o animal se assustar com a atenção crescente e sair da loja.

A equipa do aeroporto conseguiu remover o gambá do local ileso.

Bloomfield não sabe o que atraiu o gambá para a prateleira dos brinquedos.

"Imagino que ele tenha visto alguns dos peluches à venda na prateleira e decidiu fazer deles a sua casa. Ele queria camuflar-se", comenta, entre risos, Bloomfield.

Também não se sabe de que forma o gambá entrou na loja e quanto tempo lá permaneceu.

É improvável que tenha sido colocado lá como uma brincadeira. Alguém teria de ter passado o gambá pelo raio-X para que entrasse na zona segura do terminal de embarque.

Temas: Austrália Gambá Aeroporto australiano Aeroporto de Hobart Tasmânia

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O momento em que um gambá é encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

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