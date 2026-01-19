Surfista de 11 anos escapa ileso a segundo ataque de tubarão em Sydney em 24 horas

Agência Lusa , AM
Há 19 min
Tubarão na Austrália (AP)

O episódio ocorreu um dia depois de um menino de 12 anos ter ficado gravemente ferido

Um rapaz de 11 anos escapou esta segunda-feira ao ataque de um tubarão, que mordeu a sua prancha de surf numa praia no norte de Sydney, no segundo incidente com tubarões em menos de 24 horas naquela cidade australiana.

O incidente ocorreu pouco antes do meio-dia, quando o rapaz praticava surf na praia de Dee Whye e o animal arrancou um pedaço da prancha, sem causar ferimentos.

O Serviço de Salvamento Marítimo do estado de Nova Gales do Sul, onde se situa Sydney, confirmou que o menor saiu da água por si mesmo e não foi necessária a intervenção dos serviços de proteção civil.

Como medida preventiva, foram utilizados drones, motos aquáticas e patrulhas marítimas para localizar o tubarão, e a praia foi fechada ao público por, pelo menos, 24 horas.

O episódio ocorreu um dia depois de um menino de 12 anos ter ficado gravemente ferido, depois de ser atacado por um tubarão na Praia Tiburón, a leste da cidade, onde permanece internado em estado crítico na unidade de cuidados intensivos do Hospital Infantil de Sydney.

Nesse caso, a polícia local atribuiu a sobrevivência do menor à rápida ação dos seus amigos e das equipas de resgate.

As autoridades australianas indicaram que as chuvas intensas registadas durante o fim de semana, que geraram águas turvas e uma mistura de água doce e salgada, podem ter favorecido a presença de tubarões perto da costa.

Durante 2025, foram registados, pelo menos, uma dezena de ataques de tubarão no país, incluindo um a uma criança de 9 anos, que conseguiu sobreviver, e dos quais cinco foram mortais.

De acordo com uma base nacional de incidentes, desde 1791 até 2025 foram registados mais de 1.280 ataques de tubarão na Austrália, cerca de 260 mortais.

Temas: Austrália Dee Whye Nova Gales do Sul Ataque Tubarão

Mundo

01:23

Comboios de alta velocidade colidem em Espanha

Há 14 min

Surfista de 11 anos escapa ileso a segundo ataque de tubarão em Sydney em 24 horas

Há 19 min

Colisão entre dois comboios de alta velocidade no sul de Espanha

Há 45 min

Sobe para 39 o número de mortos no acidente com comboios de alta velocidade em Espanha

Há 45 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar

17 jan, 12:00

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos

17 jan, 11:55

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27