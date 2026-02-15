Dua Lipa, Drake, Lily-Rose Depp, Harry Styles, Zendaya, Ariana Grande: os phones com fios estão a voltar à moda

Há 1h e 27min

É uma moda retro que é também um ato de nostalgia digital. E depois há o desejo de uma existência mais offline

Porque os auscultadores com fios estão a voltar à moda

por Jack Bantock , CNN

Os jogadores da NBA podem sentir-se mais à vontade a jogar do que na passerelle, mas eles continuam a definir as tendências da moda.

Quando LeBron James apareceu nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 com um par de auscultadores Beats by Dre pendurados ao pescoço, a popularidade da marca, então em ascensão, explodiu da noite para o dia.

Quase duas décadas depois, outro tipo de auscultadores está pendurado nos ouvidos de estrelas em ascensão e de veteranos experientes: de Anthony Edwards a Steph Curry, os auriculares com fios são a escolha de um número crescente da elite do basquetebol.

E estão longe de ser os únicos a adotar uma atitude retro.

Drake, Lily-Rose Depp, Harry Styles e Zendaya estão entre a lista de estrelas que foram vistas a desligar-se do bluetooth em favor do cabo.

"Eu gosto mesmo é dos antigos de encaixe", disse Emma Watson à Vogue em 2023, enquanto os segmentos "What's In the Bag" da revista de moda com Dua Lipa e Ariana Grande no ano passado mostravam as duas megastars da pop a jurar pelo fio.

A história de capa da edição de dezembro da New York Magazine mostrava uma série de duplas de celebridades, incluindo Ben Stiller e a estrela dos New York Knicks Karl-Anthony Towns a partilharem phones com fios no metro.

Steph Curry usava auscultadores com fios quando chegou para a estreia da época dos Golden State Warriors contra os Los Angeles Lakers em outubro Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images

Fundadora da conta Wired It Girls no Instagram, Shelby Hull tem sido, desde o lançamento da conta em 2021, a voz não oficial do regresso dos phones com fios - utiliza a plataforma para documentar e celebrar o renascimento desta maneira de se ouvir música.

Hull, que vive em Los Angeles, criou a conta depois de ler um artigo da então redatora sénior da Vogue Liana Satenstein, que defendia a escolha da modelo Bella Hadid de usar os "humildes" auscultadores com fios.

A ideia tocou Hull, que respondeu ao convite de Satenstein para criar uma conta no Instagram dedicada à tendência. Naturalmente, Hadid foi o tema do post inaugural.

"É óbvio que ela é rica, tem dinheiro para comprar AirPods, mas manteve-se sempre fiel ao fio", disse Hull à CNN.

"E havia qualquer coisa de tão fácil: muito fixe, muito pouco preocupado em manter-se a par das últimas tendências tecnológicas. Ela não se importava e é mais ou menos isso que o artigo aborda".

Bella Hadid, fotografada em 2019, usa fios há anos foto Matthew Sperzel/GC Images/Getty Images

Essa indiferença em relação a novos dispositivos dispendiosos, acrescenta Hull, é o que distingue a It Girl "com fios" das demais. A It Girl é definida pelo Cambridge Dictionary como "uma jovem famosa que é conhecida por ir a muitas festas e eventos sociais".

Embora a incapacidade de desembolsar milhares de euros por uma mala Birkin impeça muitas pessoas de entrarem plenamente no estilo de vida da It Girl, os auscultadores com fios — atualmente vendidos a retalho por pouco mais de 20 euros no site da Apple — oferecem uma via acessível para a marca de estilo sem esforço encarnada pela estrela pop Charli XCX e pelas designers de moda Mary-Kate e Ashley, as gémeas Olsen, diz Hull.

Em contrapartida, os AirPods mais recentes da Apple começam a partir de 159 euros, subindo para 699 euros para as versões Max over-ear.

Lily-Rose Depp, fotografada em 2022, a passear em Nova Iorque foto Gotham/GC Images/GC Images/Getty Images

Visão de túnel

O preço acessível e o apoio de celebridades, bem como o "verão das miúdas Brat" de 2024, inspirado em Charli XCX e que abraça a imperfeição, combinaram-se para impulsionar uma tendência que Hull esperava que se mantivesse "de nicho".

Os atletas influenciadores também desempenharam um papel importante. O quarterback dos Chicago Bears Caleb Williams está a dar o exemplo dos ainda não concebidos It Boys "com fios", graças ao seu bem divulgado ritual pré-jogo de uma bebida de matcha e auscultadores com fios.

O recetor dos Pittsburgh Steelers Ben Skowronek não escondeu o seu estatuto de orgulhoso "gajo com fios".

Caleb Williams faz frequentemente o aquecimento antes do jogo usando phones com fios foto Patrick McDermott/Getty Images

Na NBA, os túneis dos estádios tornaram-se uma passerelle de betão onde os jogadores podem exibir as suas escolhas de guarda-roupa cuidadosamente selecionadas, com a Semana da Moda de Nova Iorque do ano passado a contar com a presença de vários hoopers impecavelmente vestidos.

"A moda e a NBA andam de mãos dadas porque, em última análise, é a cultura... O que quer que esteja a acontecer naquela época também está a acontecer dentro do túnel", disse Chad Brown, fundador da conta NBA Fashion Fits no Instagram, com 500.000 seguidores, à CNN.

O ressurgimento dos fios não passou despercebido a Brown, que lançou a sua plataforma em 2016, tendo passado muito tempo nos túneis enquanto trabalhava para a liga como coordenador de produção. Chris Paul, Russell Westbrook, Kawhi Leonard e Cooper Flagg fazem parte da longa lista de utilizadores de auscultadores com fios.

Brown não sabe até que ponto isso se deve à praticidade, em oposição à expressão estilística.

Andre Drummond, jogador dos Philadelphia 76ers, disse-lhe uma vez que já tinha aproximadamente o seu vigésimo par de auriculares sem fios, enquanto Marcus Smart, jogador dos Los Angeles Lakers, comentou no início deste mês que preferia opções com fios para a sua rotina pré-jogo.

"Os bluetooth são um pouco difíceis", disse ele num vídeo social partilhado pelos Lakers.

"Por vezes funcionam, outras vezes não. Por vezes caem, por vezes desligam-se, por vezes perdem a potência, por vezes esquecemo-nos de os carregar."

Marcus Smart tem tido problemas com os auscultadores sem fios foto Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images/Reuters

Todas estas são preocupações com as quais Brown pode simpatizar, mas o fator moda continua a ser crucial, especialmente entre os mais recentes recrutas da liga.

"Tudo passa por ciclos... É nostálgico", explica.

"É um acessório, faz parte do equipamento... Qualquer pessoa que tenha sido recrutada recentemente vai provavelmente usar auscultadores com fios."

Angústia analógica

Desde que a Apple lançou um iPhone 7 sem entrada para auscultadores em 2016, muitos outros fabricantes de telemóveis abandonaram essa entrada. Os auscultadores sem fios representaram 66% das vendas em 2025, em comparação com 34% para os auscultadores com fios, de acordo com a Future Marketing Insight.

Mas os entusiastas do cabo referem vantagens que vão desde a facilidade de configuração à segurança: ao contrário dos seus primos com bluetooth, os auscultadores com fios não podem ser pirateados e são considerados mais seguros para conversas sensíveis.

No entanto, o aceno à nostalgia sugere um anseio mais profundo que está subjacente não só ao renascimento dos auscultadores com fios mas também a uma geração mais alargada: o desejo de uma existência mais offline.

Apelidados de "estilos de vida analógicos", a concentração em formas tangíveis de realizar tarefas diárias e encontrar entretenimento num cenário cada vez mais orientado para a IA é um fenómeno crescente que está a ser defendido pelos millennials e pela Geração Z.

Desde a explosão do interesse por passatempos analógicos, como o tricô, até à indústria emergente dos "dumbphones" (telefones com funções limitadas) e das câmaras instax, o desejo de reduzir a utilização digital, mesmo que não a elimine totalmente, tem crescido nos últimos anos.

Para Hull, a popularidade duradoura dos auscultadores com fios deve ser vista neste contexto.

"Atualmente, há tanta IA, tantas coisas que são digitais e que já não são reais para as pessoas. Penso que as pessoas querem pontos de contacto tangíveis. É por isso que a nostalgia é tão grande nos anos 90 e no início dos anos 2000: as pessoas querem algo em que possam tocar, algo que possam sentir", afirmou.

"Adoro a possibilidade de ter um telemóvel no bolso: um computador e uma câmara. É um dispositivo tudo-em-um. Mas recentemente comprei uma câmara VHS antiga, comprei uma câmara de filmar, estou a colecionar auscultadores antigos e voltei a ver DVD. Anseio por essa experiência mais analógica. Penso que muitas pessoas gostam."