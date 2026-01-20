Auroras boreais registadas em Portugal após grande tempestade solar atingir Terra

Agência Lusa , AM
Há 2h e 7min
Aurora Boreal na Figueira da Foz (Maria e Miguel Marques)

Espera-se que continue na terça-feira, mas enfraqueça durante o dia

Uma grande tempestade solar começou a atingir a Terra na segunda-feira e pode causar interrupções nas redes de energia e satélite, alertaram as autoridades meteorológicas dos EUA, além de produzir auroras boreais, incluindo em Portugal.

Esta poderosa tempestade solar começou a impactar a Terra na segunda-feira, desencadeando uma tempestade geomagnética de nível 4 à escala de 5, explicou o meteorologista Shawn Dahl, do Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA (SWPC), num vídeo citado pela agência France-Presse (AFP).

Espera-se que continue na terça-feira, mas enfraqueça durante o dia, de acordo com a mesma fonte.

As explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, causam estes eventos, criando as auroras boreais e austrais, ao entrar em contacto com o campo magnético da Terra.

A atual tempestade está a produzir auroras boreais, incluindo em regiões onde normalmente não são vistas.

A página na rede social Facebook "Meteo Trás os Montes - Portugal" está a divulgar desde segunda-feira à noite registos de auroras boreais em várias localidades de Portugal, como Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), Bragança, Macedo de Cavaleiros (Bragança), São Pedro do Sul (Viseu) ou Grândola (Setúbal).

Há registos de auroras boreais em vários países da Europa divulgados nas redes sociais.

Embora o mundo tenha experimentado uma tempestade geomagnética de nível 5, o nível mais alto, em 2024 pela primeira vez em 20 anos, a atual tempestade solar é a mais poderosa observada "desde 2003", alertou Dahl.

Em outubro de 2003, uma tempestade solar "de Halloween" mergulhou grandes partes da Suécia na escuridão e danificou infraestruturas energéticas na África do Sul.

A atual tempestade foi desencadeada por "uma forte erupção solar ocorrida ontem [domingo]", explicou Dahl.

Temas: Aurora boreal Figueira da foz Tempestade solar Auroras boreais

Meteorologia

Auroras boreais registadas em Portugal após grande tempestade solar atingir Terra

Há 2h e 7min

Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Ontem às 07:32

Agitação marítima e queda de neve: IPMA emite avisos de norte a sul do país

17 jan, 13:21
04:04

Serra da Estrela reabre acessos com 14 centímetros de neve e centenas de visitantes na Torre

17 jan, 12:36
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

18 jan, 18:00

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Ontem às 10:33

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Ontem às 02:52

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

O "enigmático" gato-dourado africano é tão raro que ninguém sabe quantos existem

18 jan, 12:00

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Porque é que Montenegro faz bem em não apoiar Seguro conta Ventura

Ontem às 07:30

Europa prepara "bazuca comercial" de 93 mil milhões de euros como retaliação à ameaça de Trump de anexar a Gronelândia

Ontem às 12:49

Do Canadá à Austrália: assim votaram os portugueses no estrangeiro

Ontem às 01:00

Sobe para 40 o número de mortos no acidente com comboios de alta velocidade em Espanha

Ontem às 06:21