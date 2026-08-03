Primeira imagem em cinco anos: Aung San Suu Kyi reaparece após golpe militar em Myanmar

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 50min
Nesta fotografia divulgada pelo Gabinete do Presidente de Mianmar na segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a líder destituída de Mianmar, Aung San Suu Kyi, à esquerda, aperta a mão a Arnaud de Baecque, representante residente do Comité Internacional da Cruz Vermelha, durante o seu encontro em Naypyitaw, Mianmar. (Gabinete do Presidente de Mianmar via AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O Governo eleito da vencedora do Prémio Nobel da Paz foi derrubado em fevereiro de 2021 por um golpe de Estado liderado pelo general Min Aung Hlaing, que mergulhou o país do Sudeste Asiático numa guerra civil

A antiga líder de Myanmar (antiga Birmânia) Aung San Suu Kyi, que está em prisão domiciliária, encontrou-se com um representante do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), numa primeira aparição desde o golpe de Estado de 2021.

"O senhor Arnaud de Baecque, representante residente do CICV em Myanmar, reuniu-se com Aung San Suu Kyi esta manhã", informou o gabinete da Presidência do Myanmar na plataforma de mensagens Telegram.

A mensagem é acompanhada por várias fotografias, que não puderam ser imediatamente verificadas pela agência France-Presse (AFP).

Duas delas mostram Aung San Suu Kyi, de 81 anos, a apertar a mão e a conversar com um homem que se assemelha a Arnaud de Baecque.

Outra mostra-a a cortar um bolo de aniversário com a mensagem "Feliz aniversário, tia Suu" e uma data, 19 de junho de 2026.

O Governo eleito da vencedora do Prémio Nobel da Paz foi derrubado em fevereiro de 2021 por um golpe de Estado liderado pelo general Min Aung Hlaing, que mergulhou o país do Sudeste Asiático numa guerra civil.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O chefe da junta assumiu a presidência em abril, na sequência de um processo eleitoral controverso, denunciado no estrangeiro como uma manobra para prolongar o regime militar sob uma aparência de poder civil.

Pouco depois, anunciou que Aung San Suu Kyi, detida desde o golpe de Estado, passaria a estar em prisão domiciliária, num local mantido em segredo.

Os analistas consideram que o novo Governo, composto na sua maioria por ex-militares, recorre a reformas cosméticas para melhorar a sua imagem e relançar as relações diplomáticas e comerciais do país.

Aung San Suu Kyi foi condenada a mais de 30 anos de prisão por acusações que vão desde a corrupção até à violação das normas relacionadas com a Covid-19. Acusações forjadas de raiz pelo exército, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Aung San Suu Kyi Myanmar Golpe militar Prisão domiciliária
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

02:32

Ucrânia enfrenta semana difícil com falta de armamento e pressão na frente de combate

Há 9 min
00:19

Dois mortos: o momento do choque entre dois helicópteros no combate aos incêndios da Grécia

Há 36 min

Nova ameaça contra a Ucrânia: Rússia copia estratégia de Kiev e lança drones com IA para atacar linhas de abastecimento

Há 47 min

Oito países em 29 dias: esta mulher bateu um recorde a correr na Europa

Há 1h e 5min
Mais Mundo

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Ontem às 19:37

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Ontem às 17:06

Aproveite o verão: segunda-feira já chove

1 ago, 19:33

Duas irmãs americanas ficaram hospedadas num pitoresco B&B inglês. O drama começou quando a chave do quarto se partiu

Ontem às 09:00

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

1 ago, 09:00

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

1 ago, 11:00

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Ontem às 09:16

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

31 jul, 11:18

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

O novo desafio dos millennials: fazer com que os monovolumes voltem a ser fixes

Ontem às 16:00

Exclusivo CNN Portugal: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

Ontem às 12:34

Um dos hospitais mais importantes do mundo está a testar como a IA pode revolucionar a área da saúde

Ontem às 11:00