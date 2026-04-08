Portugal enfrenta escassez grave de professores até 2035

CNN Portugal , AM
Há 2h e 2min
Manuais escolares (DR)

REVISTA DE IMPRENSA | Projeções apontam para quedas significativas de docentes até 2035

Portugal poderá enfrentar uma das mais graves crises no sistema educativo, com a necessidade de recrutar cerca de 20 mil professores até 2029/2030 e 39 mil até 2034/2035. De acordo com o Diário de Notícias, as projeções apontam para quedas significativas de docentes: até 55% no pré-escolar, 29% no 1.º ciclo, 42% no 2.º ciclo e 39% no 3.º ciclo e ensino secundário.

O problema agrava-se devido à falta de interesse de jovens pela carreira docente e às elevadas taxas de desistência nos cursos de formação, que variam entre 28% e 35%. Apesar de um aumento recente no número de inscritos, os diplomados continuam insuficientes para substituir os docentes que se reformam.

Entre as causas destacam-se salários pouco competitivos, precariedade, carga burocrática elevada, mobilidade e habitação difíceis, além de um reconhecimento social limitado.

A saída de profissionais qualificados e a entrada de docentes sem formação completa, através de regimes excecionais, levantam preocupações sobre a manutenção da qualidade de ensino.

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Educação

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